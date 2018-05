JOBBER: Redningspersonell jobber på åstedet etter at et tog kjørte inn i en lastebil som sto på skinnegangen i Caluso utenfor Torino onsdag kveld. Foto: Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN

Italienske medier: Minst to døde og 23 skadet i togavsporing

Publisert: 24.05.18 05:53 Oppdatert: 24.05.18 06:11

Ifølge AFP melder italienske medier at to er døde og flere skadet etter at et tog sporet av i Italia.

Italienske Torino della Sera melder at to er døde og 23 skadet etter at tre vogner sporet av i Torino sent onsdag kveld.

Det skal ha vært et regionstog som kjørte i en lastebil som sto på skinnegangen i Caluso utenfor Torino, og tre vogner, inkludert lokomotivet, skal ha sporet av. Hendelsen skjedde i 23.20-tiden på linjen mellom Torino og Ivrea.

Konduktøren skal være blant de drepte.

Rundt 30 mennesker skal ha vært på toget. Tre av de 23 skadede skal være alvorlig skadet.

Ifølge Washington Post har italienske myndigheter bekreftet at 18 er skadet. Det italienske nyhetsbyrået ANSA sier to av de skadede ble fraktet til sykehus med luftambulanse.

En representant for det regionale togselskapet opplyser at bommen skal ha gått ned før toget kom, men at lastebilen av ukjent grunn kom seg gjennom bommen og på skinnegangen.

Lastebilen skal ha hatt litauske skilter, og det er mistanke om at den krysset overgangen selv om lysene blinket for å advare mot kryssende tog.

Det voldsomme sammenstøtet sendte én av vognene over den andre og førte til at flere passasjerer ble fastklemt. Gjennom natten lette mannmannskaper etter overlevende i vrakrestene.

Toget skal nærmest ha kuttet lastebilen i to. Sjåføren overlevde og er tatt prøver av. Politiet etterforsker årsaken til ulykken.

