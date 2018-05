Israels forsvarsminister varsler tusenvis av nye boliger i de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Foto: AP / NTB scanpix

Israel varsler 3.900 nye bosetterboliger

NTB

Publisert: 24.05.18 10:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-24T08:19:49Z

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman vil be om grønt lys til bygging av 3.900 nye boliger i ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

– 2.500 nye enheter som vi skal godkjenne i planleggingskomiteen neste uke, gjelder umiddelbar bygging i 2018, sier Lieberman, som selv bor i bosetningen Nokdim på okkupert palestinsk område.

Utvidelsene omfatter 30 av Israels flere hundre bosetninger, som verdenssamfunnet har slått fast er ulovlige i henhold til folkeretten.

– Vi har lovet å trappe opp byggevirksomheten i Judea og Samaria, og vi holder hva vi lover, sier Lieberman, som bruker det bibelske navnet på Vestbredden.

Den israelske regjeringen vil i tillegg be komiteen om godkjenning for 1.400 bosetterboliger som forsvarsministeren vil at skal bygges på et senere tidspunkt.

– De kommende månedene vil vi be om grønt lys for tusenvis av nye boenheter, sier Lieberman.

Les også: Israel 70 år

Ulovlige

FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og krevde senest for halvannet år siden at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen

ICC-gransking

Palestinas utenriksminister Riyad al-Maliki ba denne uka Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å «få fart på arbeidet med å åpne etterforskning av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått av Israel».

ICC har tidligere innledet såkalt foreløpig gransking av Israel, både av de ulovlige bosetningene landet bygger i okkuperte områder og av den militære maktbruken mot sivile palestinere.

Under et besøk i Haag, der han hadde samtaler med ICCs leder Fatou Bensouda, betegnet al-Maliki bosetningene som «den farligste trusselen mot palestinske liv».

Denne artikkelen handler om Israel

FNs sikkerhetsråd

Israel/Palestina