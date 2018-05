SMØRBLID: Kim Jong-un var ifølge nyhetsbyrået KCNA veldig fornøyd med innsatsen til de ansvarlige for byggeprosjektet i Wonsan-Kalma, og gjentok at det måtte ferdigstilles til den årlige feiringen av Kim Il-Sungs bursdag. Foto: KCNA/REUTERS

Kim inspiserte sitt eget Benidorm – Trump melder om god tone igjen

Den nordkoreanske lederen ser ikke ut til å ha mistet humøret etter toppmøtebråket med USA.

Lørdag morgen publiserte det statlig nyhetsbyrået KCND en rekker bilder av Kim Jong-un som smilende besøker bygningsarbeidere i det som skal bli Nord-Koreas store sommerdestinasjon Wonsan-Kalma.

Inspirert av spansk charterby

Byen skal være sterkt inspirert av Benidorm etter at en stor delegasjon fra Nord-Korea var på studietur i den aldrende charterfavoritten i fjor.

Kort tid etter den noe uskyldige oppdateringen fra Pyongyang meldte den amerikanske presidenten følgende:

Uken som har gått har vært preget av heftig ordkrig mellom USA og Nord-Korea , og stadige trusler om å avlyse det mye omtalte toppmøte i Singapore 12. juni.

Senest torsdag avlyste Trump møte med Kim Jong-un i et brev adressert direkte til den nordkoreanske lederen. Nå ser det ut til at partene er i dialog igjen.

– Om møtet finner sted, vil det trolig følge den tidligere tidsplanen. Og om det er nødvendig, vil det utsettes til en senere dato, melder Trump.

Møte eller ei, det nordkoreanske propagandamaskineriet ruller videre i all slags vær.

På bildene fra Nord-Koreas østkyst peker Kim i alle retninger mens han smiler og nikker anerkjennende til de ansvarlige for det storstilte byggeprosjektet. Ifølge KCNA skal det stå ferdig til den årlige feiringen av Kim Il-Sungs bursdag den 15. april neste år.

Spanske El Confidencial kunne i fjor dokumentere hvordan over 20 nordkoreanske tjenestemenn reiste nedover kysten fra grensen til Frankrike, og til slutt endte opp i Benidorm. Målet skulle være å lære om hvordan man bygger en sommerby som kan tiltrekke seg masseturisme.

Ifølge en talsperson fra Nord-Koreas ambassade i Madrid skal de ha blitt veldig imponert over spesielt Benidorm, en av de første store feriebyene på Costa Blanca.

– Benidorm er kjent for å være byen der de begynte med strandturisme for over 50 år siden, og vi var veldig interessert å få vite mer om utviklingen de har hatt og hvordan en så liten by har håndtert så mange turister, sa talspersonen den gang til El Confindecial.

Også familieparken Marina d'Or i Oropesa del Mar og fornøyelsesparken Terra Mítica utenfor Valencia skal ha vært inspirerende

Toni Perez, ordfører i Benidorm husker møtet godt:

– De ville vite alt. De spurte om alt mulig, helt fra tekniske spørsmål om hvordan vannrenseanleggene fungerer til generelle ting om håndtering av masseturisme.

