FLERE ARRESTERT: Titusenvis av demonstranter protesterte i Paris og flere andre byer i Frankrike lørdag i protest mot president Emmanuel Macron.

Titusener demonstrerte mot Macrons reformer

NTB

Publisert: 26.05.18 22:30

UTENRIKS 2018-05-26T20:30:29Z

Titusenvis av demonstranter marsjerte gjennom gatene i flere franske byer lørdag i protest mot president Emmanuel Macrons politiske og økonomiske reformer.

I Paris deltok om lag 80.000 mennesker, ifølge fagforeningen CGT, mens politiet anslo at antall demonstranter var 21.000.

Om lag 60 ulike organisasjoner, deriblant en rekke fagforbund og venstrepartiet La France Insoumise, arrangerte massedemonstrasjonene.

Syv politimenn er såret og 35 demonstranter er pågrepet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Vil fjerne 120 000 arbeidsplasser

Venstresiden i Frankrike har i flere måneder demonstrert mot Macrons politiske og økonomiske reformer, og de anser ham for å representere kun de rike i landet.

Reformene inkluderer blant annet å fjerne 120.000 arbeidsplasser i offentlig sektor i løpet av en femårsperiode. I tillegg ønsker regjeringen å øke antall midlertidige ansatte på bekostning av fast ansatte.

De mange streikene og protestaksjonene som har preget Frankrike i flere måneder, har imidlertid ikke ført til at Macron har villet gjøre om på sine planer. Han er fortsatt like bestemt på å ta store grep for å få revitalisert Frankrikes økonomi.