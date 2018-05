Dokument: Trump tilbakebetalte opp mot 250.000 dollar til advokat

FORHOLD? De har ulike versjoner om de faktisk hadde et seksuelt forhold, men nå ser det ut til at de er enige i at han, Donald Trump, betalte henne, Stormy Daniels, penger for hennes taushet. Foto: AFP

WASHINGTON, D.C. (VG) USAs president refunderte mellom 100.001 og 250.000 dollar til advokaten Michael Cohen, som betalte Stormy Daniels «hysjpenger» rett før det amerikanske presidentvalget i 2016.

Det kommer frem i et dokument om Donald Trumps finanser som ble offentliggjort av Kontoret for myndighetsetikk onsdag, melder en rekke amerikanske medier.

Dokumentet sier ingenting konkret om hvorfor presidenten har refundert penger til sin personlige advokat, men det står at summen er et sted mellom 100.001 dollar og 250.000 dollar.

Michael Cohen betalte Stephanie Clifford , bedre kjent som pornostjernen Stormy Daniels, 130.000 dollar for at hun ikke skulle snakke offentlig om et påstått seksuelt forhold mellom henne og Donald Trump i 2006, mange år før han ble president, men mens han var gift med, og hadde barn med, sin nåværende kone.

Trump har hele tiden benektet forholdet.

I dokumentet kommer det også frem at Cohen ba om å få refundert penger for utgifter han hadde i 2016, året han betalte Daniels. Pengene skal ha blitt fult ut tilbakebetalt året etter.

Representanter for presidenten sier at de ikke hadde trengt å ta med tilbakebetalingen til Cohen i dokumentet om Trumps finanser, men at de har gjort det i «åpenhetens interesse». Etikk-kontoret virker å være uenig, og skriver at de mener denne betalingen skal rapporteres.

Kan være regelbrudd

Det har hersket mye tvil hva Donald Trump egentlig har visst om betalingen fra Cohen til Daniels. Selv har både han og advokaten hevdet at Trump ikke visste noe om betalingen , men nylig sa en annen av presidentens advokater, Rudy Giuliani, at Trump hadde betalt penger tilbake til Cohen, blant annet for utgiftene sistnevnte hadde hatt overfor pornostjernen.

I etterkant av disse uttalelsene bekreftet også presidenten at det han refunderte Cohen for pornostjerne-pengene , for å inngå en «privat kontrakt mellom to parter, kjent som en taushetsavtale».

– Slike avtaler er veldig vanlige blant kjendiser og personer med formue, tvitret Trump, som hevdet at han ikke brukte økonomiske midler fra valgkampanjen, noe som ville vært ulovlig.

Ifølge Giuliani skal Trump ha tilbakebetalt så mye som 460.000, eller 470.000 dollar, en sum som ifølge den tidligere New York-borgermesteren skal ha inkludert «tilfeldige utgifter». Han utelukket heller ikke at flere kvinner kan ha fått betalt .

– Det var ikke valgkamp-penger. Så det var fullstendig lovlig. Pengene ble kanalisert gjennom et advokatfirma. Og presidenten betalte de tilbake, sa Giuliani i et TV-intervju med Fox News-anker Sean Hannity.

Å bruke kampanjepenger på noe slikt kan være brudd på reglene for valgkampfinansiering i USA.

Løy

Stormy Daniels’ advokat, Michael Avenatti, fortalte nylig til VG at han tror denne saken kan få alvorlige konsekvenser for USAs 45. president.

– Dette kan helt klart føre til at presidenten må gå av. Bevisenes styrke, min klients troverdighet og alt slurvet fra Trumps advokat Michael Cohen kan lede til det. Jeg tror Michael Cohen og Donald Trump tok store grep for å skjule sannheten, sa Avenatti.

På Twitter har advokaten tidligere hevdet at det ville bli bevist at Trump og Cohen løy om hva presidenten visste om betalingen.

Avenatti har også hevdet at Cohen har mottatt en halv million dollar, i etterkant av 2016-valget, fra et selskap kontrollert av en russisk milliardær med bånd til Vladimir Putin. Selskapet har nektet for dette.

Cohen, som ikke har kommentert påstandene, er for tiden under FBI-etterforskning. Hans leilighet, hotellrom, kontor og en bankboks ble nylig raidet - med tillatelse fra en føderal dommer i New York.

