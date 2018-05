KRISE: (Til høyre) En far har tatt med spedbarnet sitt til en heksedoktor i Caracas. Omfattende medisinmangel og hyperinflasjon gjør at svært mange venezuelanere ikke har råd til behandling, og nå tyr flere til overtroisk behandling. (Til venstre) Lege Meylibe Niño jobbet i offentlig sektor frem til i fjor, og forteller til VG at hun måtte bruke lyset på mobilen under operasjoner på grunn av hyppige strømbrudd. Foto: Alvaro Fuente / NurPhoto via ZUMA Press

Venezuela: Meylibe (30) bruker mobilen som lys under operasjoner

Publisert: 20.05.18 12:14 Oppdatert: 20.05.18 14:22

Den dype humanitære krisen i Venezuela har skapt den største flyktningkrisen i nyere latinamerikansk historie.

Når Venezuela i dag går til presidentvalg som fordømmes internasjonalt , så har den humanitære krisen i landet sendt minst 1,5 millioner venezuelanere på flukt de tre siste årene. Tallet er trolig høyere, og fortsetter i samme tempo som flyktningkrisen som sendte seks millioner mennesker på flukt fra krigen i Syria, ifølge UNHCR .

Historiene fra landet forteller om et helsesystem i ruiner:

Medisinmangelen er nesten total . AIDS står i fare for å ta livet av landsbyer med urbefolkning. Landet har den raskeste spredningen av malaria i verden. Barne- og mødredødeligheten øker. Åtte av ti sykehus har ikke lenger rennende vann. Mangel på medisin og penger til å betale for behandling, gjør at flere tyr til behandling fra sjamaner .

– En krigssone

VG besøkte et offentlig sykehus i Caracas i 2015. Da var selv det mest grunnleggende av medisinsk utstyr nesten ikke å oppdrive.

Krisen har forsterket seg kraftig siden da. En femtedel av landets helsepersonell har forlatt landet – bare de siste fire årene.

VG har over telefon snakket med en rekke venezuelanske leger fra forskjellige steder i landet.

– Det lille som fungerte av utstyr da, har sluttet å fungere nå. Det denne regjeringen har gjort, er å forandre helsesystemet til noe som ligner noe fra kolonitiden. Det er som å jobbe i en krigssone, sier José Manuel Olivares, praktiserende kreftlege og opposisjonspolitiker, til VG.

















1 av 7 NESTEN INGEN MEDISINER: Lege Norka Patino i byen Cumana behandler en mann som har fått en skuddskade. I mangel på selv det mest grunnleggende av utstyr, må hun bruke samme nål på flere pasienter. Hun forteller nyhetsbyrået at svært mange pasienter dør av hjerteinfarkt, diaré, astma og bakterier de blir smittet av - mens de er på sykehus. Foto: Rodrigo Abd / TT NYHETSBYRÅN

Den økonomiske politikken til Hugo Chávez og hans etterfølger Nicolás Maduro, som ser ut til å bli gjenvalgt i dagens internasjonalt kritiserte valg, har ført til verdens høyeste hyperinflasjon og enorm mat- og medisinmangel. Likevel sier Maduro nei til det meste som tilbys av internasjonal bistand, skriver WSJ . Presidenten mener medisinmangelen i landet er resultatet av en «økonomisk krig» mot regjeringen, ifølge Reuters .

Kirurg Meylibe Niño (30) fra Maracaibo vest i landet måtte bytte jobb fra offentlig til privat sektor i fjor. Fire måneder gikk uten at hun fikk betalt.

Lønnen hennes er skarve tre amerikanske dollar i måneden etter at hyperinflasjonen har spist opp verdien.

– Som oftest er det ikke noe hjelp å få for pasientene. Å bli syk i Venezuela er det samme som å dø, sier hun til VG.

Niño forteller om flere krevende situasjoner. Krisen gjør at myndighetene innfører rasjonering av strøm flere steder i landet. I tillegg skjer også hyppige strømbrudd.

– Flere ganger har lyset gått midt i operasjoner jeg har holdt på med, sier hun.

– Hva gjorde du da?

– Hva er det å gjøre? Du tar opp mobiltelefonen, lyser med den og fortsetter arbeidet, sier hun.

Strømmen skal ha vært borte i mange timer ved dette sykehuset i byen Valencia for noen uker siden. I videoen under protesterer kirurgene mot arbeidsforholdene, og sender en tydelig beskjed til regjeringen:

Arresteres og trues

Niño (30) har holdt ut lenger enn mange av sine kolleger, som hun sier har forlatt landet for å jobbe på kafé og andre serviceyrker i land som USA.

Etter en hendelse denne uken vurderer hun nå om hun skal følge etter sine totalt fire millioner landsmenn som har forlatt Venezuela siden Hugo Chávez kom til makten i 1999.

Mandag denne uken gikk politiet og såkalte «colectivos» (regjeringsstøttede grupper) inn for å arrestere to av legene som arrangerte en fredelig demonstrasjon utenfor et sykehus i byen Maracaibo.

I videoen under kan man se det fullstendige kaoset når legene slepes på gulvet ut av sykehuset:

– Legene i Venezuela har alltid stått sammen for å beskytte hverandre fra trusler fra myndighetene når man snakker ut om forholdene. Men jeg tror ingen av oss hadde forventet at det skulle bli så ille. Etter denne hendelsen, vet jeg ikke hvor mye lenger jeg klarer å være her, sier hun.

– Vil ofre meg for landet mitt

Én mannlig lege i byen Valencia, som ikke ønsker ikke å la seg intervjue av VG i frykt for represalier og trusler, tar nå skrittet om å forlate landet.

– Jeg har fått nok. Jeg drar i morgen, sier han.

Danny Golandino (33), en kreftlege fra Ciudad Guyana øst i landet, er fortvilet over at pasientene hans dør på grunn av mangel av maskinutstyr.

– Å se pasientene mine dø gjør meg sint, frustrert og maktesløs. Samtidig har vi de siste månedene opplevd så mye undertrykking og trusler om fengsling hvis vi snakker ut om forholdene, at jeg virkelig er redd for hvor dette kan ende, sier han til VG.

33-åringen er bestemt på å bli i landet.

– Så mange ganger har jeg tenkt på å bare pakke en koffert og peke meg ut et sted på verdenskartet. Men jeg tror på landet mitt, folket mitt, og jeg har tro på at vi kommer til å gjenoppbygge landet en dag. Da kommer vi til å trenge masse folk med kompetanse, og det vil jeg ofre meg for, sier Golandino.

