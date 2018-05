MISTET LIVET: Lege Mónica Leyva Garcían og datteren Alexia Garcia Leyva mistet livet da et Boeing 737-fly styrtet utenfor Havanna fredag. 110 personer omkom i ulykken. Foto: Skjermdump Facebook

Mónica og datteren Alexia mistet livet i flystyrten på Cuba

Publisert: 20.05.18 13:39

2018-05-20

Det nasjonale flyselskapet Cubana de Aviacion frigjorde lørdag listen over navn på de 110 personene som mistet livet da et utleid Boeing 737-fly styrtet utenfor Havanna fredag.

Cubas transportminister bekreftet lørdag at 110 personer omkom da et fly styrtet like etter avgang fra José Marti-flyplassen utenfor hovedstaden Havanna fredag.

Alle unntatt elleve personer var cubanske statsborgere. To var argentinske, to var fra det omstridte territoriet Vest-Sahara, og én av de omkomne var fra Mexico. Mannskapet på seks var alle meksikanske statsborgere, opplyser flyselskapet Cubana de Aviacion.

Flyet var på vei fra Havanna til Holguin, som tiltrekker seg mange turister på grunn av sine vakre strender, men styrtet like etter take off. Turen skal normalt ta halvannen time.

Mer enn halvparten av de totalt 113 passasjerene om bord var fra Holguin, skriver Miami Herald .

Blant de døde er også 20 prester fra en evangelisk kirke øst i landet, har et lokalt kirkeråd opplyst overfor nyhetsbyrået AP.

«Alltid i våre hjerter»

Venner og familie har i dagene etter ulykken minnes ofrene og oppfordret folk til å være sterke i møte med tragedien på sosiale medier gjennom emneknaggen #FuerzaCuba.

Lege og mor Mónica Leyva García var en av de første som ble identifisert som omkommet etter flystyrten. Hun jobbet ved sykehuset Hospital General Universitario i Holguin, og befant seg på flyet sammen med sin datter Alexia.

Det bekrefter en familievenn overfor Miami Herald.

På kvinnens Facebook-side har en rekke mennesker skrevet sorg- og støtteerklæringer til familien etter tragedien.

«Alltid i våre hjerter», skriver én. «Kulden invaderer sjelen ... det gjør vondt i hjertet ... hodet er blankt ... det finnes ikke ord ...», skriver en annen blant støtteerklæringene til kvinnens familie.

Lørdag innledet Cuba to dagers landesorg.

«Jeg kan fortsatt ikke fatte dette»

Blant de omkomne var også 24 år gamle José Carlos Figueroa Campos. Det bekrefter venn Juan Miguel Cruz til avisen el Nuevo Herald .

Figueroa Campos studerte økonomi ved universitetet i Havanna.

«Hvil i fred José ... mine dypeste kondolanser går til familien. Jeg kan fortsatt ikke fatte dette ... den eneste logiske forklaringen er at Gud trenger en engel som deg i himmelen», skriver en venn blant støtteerklæringene på 24-åringens Facebook-side.

Ekteparet Enrique Martínez Nates og Yailenis Navarro Díaz var blant de fire omkomne fra den cubanske byen Gibara, skriver el Nuevo Herald.

Diaz publiserte flere bilder sammen med ektemannen på sin Facebook-profil bare dager før ulykken.

Mor og datter (7) døde

Suyen Lisandra Figueredo og hennes syv år gamle datter Alexa Rivas Figueredo var også fra Gibara, og døde i flystyrten, opplyser flyselskapet Cubana de Aviacion.

Argentinske Dora Beatriz Cifuente (63) og Oscar Hugo Almaras (67) omkom også i flyulykken da de var på vei til Holguin.

De to skulle tilbringe tid i byen, ettersom begge var på vei inn i pensjonisttilværelsen, skriver avisen La Nacion .

Begge var fra badebyen Mar del Plata i Argentina.

Almaras jobbet i en bank, mens Cifuente jobbet som sykepleier.

Tre kvinner overlevde

Det ble meldt om en kraftig eksplosjon og en voldsom brann da flyet gikk ned på et jorde like ved flyplassen like etter avgang.

Tre kvinner var de eneste overlevende av 107 passasjerer og mannskapet på seks.

Sykehusdirektør ved Calixto Garcia sykehus i Cubas hovedstad uttalte lørdag at tilstanden til de tre fortsatt er svært kritisk, skriver CBC News .

Cubas president Miguel Díaz-Canel opplyste lørdag om at en etterforskning av årsaken til ulykken er satt i gang. Så langt er årsaken ukjent.

– Ting er organisert, flammene er slukket og levningene blir nå identifisert, sier presidenten.

Flyet som styrtet var nær 40 år gammelt og utleid av det meksikanske selskapet Aerolineas Damojh, et lite charterselskap som også går under navnet Global Air.

