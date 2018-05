ARRESTERT: Den tidligere English Defence League-lederen, Tommy Robinson ble arrestert etter å ha filmet utenfor en rettssal i Leeds. Her fotografert i 2013, da han var siktet for politiforstyrrelse. Foto: ANDREW WINNING

Derfor ble den tidligere høyreekstreme lederen Tommy Robinson arrestert

Publisert: 30.05.18 21:57

Den høyreorienterte aktivisten Tommy Robinson (35) er dømt til fengsel i 13 måneder etter å ha filmet utenfor et rettslokale i Leeds i forrige uke. – Ikke en ny form for sensur, skriver BBC-journalist.

Robinson, som er grunnlegger av og tidligere leder for den høyreekstreme organisasjonen English Defence League, ble arrestert utenfor et rettslokale i Leeds på fredag. Robinson filmet utenfor lokalet etter en rettssak mot en gruppe menn siktet for seksuelle overgrep og gjengvoldtekt mot mindreårige.

Strenge restriksjoner

Robinson skal ha livestreamet på Facebook idet mennene forlot retten, samtidig som han selv kommenterte den pågående rettssaken. Ifølge avisen The Guardian skal videoen ha blitt sett mer enn 250.000 ganger.

Storbritannia har et svært strengt lovverk som regulerer rapportering fra rettssaker, for å hindre påvirkning av jury og domsapparatet.

Da Robinson gjennomførte sin live-sending, forelå det allerede et rettsforbud mot å rapportere om saken.

Aktivisten sa seg skyldig i anklagene om å vise forakt for retten, og ble dømt til 13 måneders fengsel. Fra Robinson ble pågrepet til dommen ble forkynt, gikk det kun fem timer, skriver The Guardian.

Dommer Geoffrey Marson er ikke i tvil om at 35-åringen har vist forakt for retten, og viser blant annet til at Robinson har oppfordret sine tilhengere til å spre videoen videre i sosiale medier.

Samtidig la retten ned forbud mot at britiske medier kunne referere dommen mot Robinson, men forbudet ble senere opphevet etter at blant annet avisen Independent bestred lovligheten av beslutningen.

Tidligere dømt

Det er ikke første gang Robinson blir dømt for å ha brutt et slikt forbud. I mai 2017 filmet han fra rettssalen i forbindelse med en annen overgrepssak, og for dette ble han dømt til tre måneders fengsel for forakt for retten. Dette ble senere omgjort til 18 måneders betinget fengsel.

Bakgrunn: Her kan du lese hele dommen fra 2017

Ifølge BBC er den nye dommen blant annet en reaksjon på at han har bitt vilkårene fra dommen i 2017.

Robinsons støttespillere anklager nå myndighetene for å drive sensur. Det avviser BBC-journalisten Dominic Casciani. På kanalens nettsider forklarer han dommen mot Robinson slik:

– Restriksjoner på rapportering har en lang tradisjon i det britiske rettssystemet. Dette er ikke en ny form for sensur, rettet mot Robinson, det er regler som gjelder for oss alle. Hvis han skulle være i tvil om det, har han nå god tid til å sette seg inn lovverket som gjelder for journalister, skriver Casciani.

Han viser til at dommeren mente at rapportering fra saken kunne bidra til å påvirke juryen og føre til en «urettferdig» dom.