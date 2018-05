I APRIL: Den siste måneden har Kim Jong-un og president Moon Jae-in hatt en stadig mer positiv tone. Nå har klimaet endret seg. Foto: / TT NYHETSBYRÅN

Nord-Korea-forsker: - Vi så det samme under Kim Jong-il

Publisert: 17.05.18 02:38

UTENRIKS 2018-05-17T00:38:09Z

Nord-Korea truer med å avlyse det planlagte toppmøtet med USA og president Donald Trump. Det er etter et velkjent mønster, mener ekspert om diktatorens u-sving.

Årsaken til advarslene skal være misnøye med det nord-koreanerne oppfatter som en «ensidig» avtale om atomnedrustning. I tillegg reagerer de på at Sør-Korea og USA gjennomførte en ny felles militærøvelse, som Nord-Korea oppfatter som en provokasjon.

– Vi er ikke lenger interessert i forhandlinger som oss inn i et hjørne og ensidig krever av oss å gi opp våre atomvåpen, og dette tvinger oss til å revurdere møtet, sa viseutenriksminister Kim Kye Gwan i en uttalelse onsdag.

Nord-Korea har i tillegg avlyst samtaler med Sør-Korea denne uken.

– Kjenner igjen mønsteret

Det er ikke første gang Nord-Korea har gått tilbake fra en tilsynelatende vennskapelig tone i møte med vestlige land.

– At positive tilnærminger plutselig avbrytes er et mønster vi kjenner igjen fra tidligere. Vi så det under Kim Jong-il, og det ser ut som Kim Jong-un har plukket det opp, sier PRIO-forsker Stein Tønnesson.

I 2013 avbrøt Nord-Korea brått en avtale med Sør-Korea om familiegjenforening etter Koreakrigen. Året før gjennomførte landet prøveskyting av langdistanseraketter kort tid etter å ha godtatt en avtale om våpentest-stopp.

Tønnesson mener at det hele tiden har vært en reell fare for at toppmøtet kan bli avlyst, men tror fortsatt at det blir gjennomført. Han tror årsaken er hva som ligger på forhandlingsbordet - og hva som ikke ligger der.

– Det kan være en ren protest mot øvelsen, og det kan være noe i kulissene vi ikke vet om. Men Nord-Korea vil nok ha noe til gjengjeld i en slik avtale, og ikke være alene om tiltak. Det kan være en stopp i militærøvelser i Sør-Korea, atomnedrustning fra de andre landene, eller noe annet, sier han.

Retter seg mot Sør-Korea og Kina

Nord-Koreas offisielle standpunkt bekrefter mye av det samme. Fra landets politisk ledelse er signalene at atomnedrustning kun vil gjennomføres med forbehold om at USA stopper «trusler og utpressing».

– USA feiltolker Nord-Koreas storsinnethet og brede initiativ som svakhet, og prøver å få det til å se ut som dette er et resultat av deres sanksjoner og press, sier viseutenriksminister Gwan.

Ifølge Tønnesson er Nord-Korea først og fremst er ute etter lettelser i sanksjonene mot landet og økonomisk støtte, men ikke for enhver pris. USA har på sin side signalisert at de forventer en fullstendig atomnedrustning.

– Kim Jong-un må tenke at det blir vanskelig å få en avtale på egne premisser. Derfor vil han åpne landet overfor Kina og Sør-Korea, som ønsker å gå med på en etappevis nedrustning av atomarsenalet, i motsetning til USA.

– Men samtidig avbrøt han også møtet med Sør-Korea, som kan tyde på at også president Moon Jae-in må tilby noe nytt, spekulerer Tønnesson.

I strupen på Trump-rådgiver

Foruten en garanti om at USA er villige til å gi etter for deres krav, er nord-koreanske myndigheter også misfornøyde med Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton, ifølge AP.

Bolton er upopulær i Nord-Korea. I august i fjor ga Bolton støtte til forslaget om et preventivt angrep på landet, og senest i april trakk han paralleller mellom Nord-Korea og Libya og foreslo «komplett og irreversibel» nedbygging av atomkapasitet etter libysk modell, et utsagn som har provosert Nord-Korea.

Tønnesson mener at USA er dårlig forberedt til møtet, og at Bolton og utenriksminister Mike Pompeos tøffe standpunkt overfor Nord-Korea skaper usikkerhet om USAs intensjoner. Han tviler på at et toppmøte vil lede til en større avtale om nedrustning.

– Det finnes ikke kvalifiserte forhandlingsteam i USA nå. Når Nord-Korea har gått til bordet tidligere har det vært lange forhandlinger i USA på forhånd, men nå vet vi lite om hva Trump er villig til å gi i en avtale, og jeg antar dette heller ikke ligger på bordet. De bør fortelle nord-koreanerne hva de kan gi i bytte mot nedrustning, sier han.

– Det beste vi kan håpe på fra møtet er et veikart som legger kursen videre for nedrustning og redusert militær tilstedeværelse, men det er ikke sikkert Trump vil være fornøyd med det, sier Tønnesson.