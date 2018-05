SØK: Bildet viser søk etter MH370-flyet i 2014. Den siste runden med søk har ikke gitt resultater. Foto: ABIS JULIANNE CROPLEY / AUSTRALIAN DEFENCE

Tirsdag avsluttes søket etter MH370-flyet

Publisert: 29.05.18 11:23 Oppdatert: 29.05.18 11:53

MH370-mysteriet ser ikke ut til å bli løst med det første, men ifølge australske myndigheter er det fortsatt håp.

8. mars 2014 skulle passasjerflyet lande i Kinas hovedstad Beijing. Etter knappe to timer i luften forsvant imidlertid flyet, som lettet fra Kuala Lumpur i Malaysia, sporløst fra radaren.

Det amerikanske selskapet Ocean Infinity har foretatt et 90 dager langt søk i Sørishavet etter vraket eller «de svarte boksene». Søket, som avsluttes i dag, har ikke gitt resultater. BBC melder samtidig at malaysiske myndigheter ikke har planer om å sette i gang nye søk.

Ocean Infinity hadde en avtale med malaysiske myndigheter som ville sikret selskapet 70 millioner dollar hvis de hadde funnet noe. I søket ble det norske supplyskipet Seabed Constructor benyttet.

Det siste menneskelige livstegnet fra flyet var et enkelt «Good night, Malaysian three seven zero» klokken 01.19. Flyet befant seg på det tidspunktet i 35.000 fots høyde, øst for Malaysia.

Pårørende krever svar

Familiemedlemmer av de savnede krever at Malaysia setter i gang nye søk, skriver The Guardian .

Grace Nathan, datter av en av de savnede, viser til at det var mye snakk om MH370-mysteriet frem mot valget i Australia.

– Da den nye samferdselsministeren ble utnevnt, sa han i sin første uttalelse at MH370 skulle være hans høyeste prioritering. Men bare to eller tre dager etter, etter det første regjeringsmøtet, sa han at de ikke skulle utvide søket ytterligere. Jeg var virkelig sjokkert, sier hun til avisen.

Den nevnte samferdselsministeren, Michael McCormack, sier i en uttalelse tirsdag at han fortsatt har et håp om at flyet vil bli funnet. Han legger til at det fire år lange søket etter flyet er det største gjennom tidene.

Dette kan ha skjedd

Det har blitt fremmet en rekke teorier om hva som har skjedd med flyet. I 2016 antydet dataanalyse at pilotene mistet kontroll på flyet før det styrtet i havet. Dataanalysen støttet en populær teori om at flyet gikk tom for drivstoff over Indiahavet.

Vrakdeler fra flyet er blitt funnet langs strender i Mosambik, Tanzania, Sør-Afrika, Ile de Reunion og Mauritius.

Det har også blitt spekulert i om flyet ble kapret av terrorister eller at en av de to pilotene styrtet flyet med vilje i en selvmordsaksjon. Disse teoriene har ikke blitt støttet av etterforskere.