Vedzhie Kashka-saken (November 2017): Den 83 år gamle kvinnen falt om og døde etter en russisk sikkerhetsoperasjon. Hun er beskrevet som en legende, og jobbet blant annet tett med dissidenter som Petro Grigorenko og Andrej Sakharov. Fire andre, eldre veteraner fra bevegelsen ble arrestert og er fremdeles i varetekt, blant dem Bekir Degermendzhi, som her blir ført bort. Foto: Anton Naumlyuk

Dokumenterer den mørke siden av okkuperte Krim

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 30.05.18 12:14

UTENRIKS 2018-05-30T10:14:38Z

Folk fengsles uten grunn, rettssakene en farse og dommene lange. Slik er hverdagen for mange på den okkuperte Krim-halvøya, forteller den opposisjonelle, russiske fotojournalisten Anton Naumlyuk.

Bildene hans av folk som utsettes for disse overgrepene, er nå utstilt i Oslo i forbindelse med Oslo Freedom Forum. Bildene hans viser menneskene som er i konflikt med og blir forfulgt av det russiske regimet på Krim, de skjulte historiene bak okkupasjonen.

– Det er helt vanlig at folk arresteres og blir tiltalt for helt absurde ting, mens den reelle grunnen er at de er illojale mot regimet og uttrykker sin uenighet i annekteringen, sier Anton Naumlyuk til VG.

Han nevner ti ukrainere som ble tiltalt for å forberede terrorhandlinger etter å ha deltatt i en demonstrasjon.



1 av 2 De ti fangene (Februar 2018): Vilkårlige aksjoner fra lokale myndigheter er blitt en del av dagliglivet. Her arresterer politiet ti Krim-tatarer, angivelig for å ha samlet seg på gaten og sett på en husransakelse. De ble banket opp i varetekt, og tiltalt for å ha demonstrert ulovlig. Anton Naumlyuk

– Ingen dokumenter er offentlige, uavhengige advokater får ikke føre sakene, ingen får være til stede i rettssalen. Dom kommer ofte etter tilståelse, forteller han.

Senere kommer det frem at de er utsatt for tortur med elektrosjokk.

To av disse sakene er nå brakt inn for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK)

Et annet eksempel er blant de 3–4000 som demonstrerte en måneds tid før annekteringen var et faktum i mars 2014. Elleve ukrainere, de fleste tartarer, ble arrestert.









1 av 3 Ilmi Umerov (september 2017): Kjent krimtatar-leder som ble arrestert i sitt hjem for kommentarer han kom med på TV. Han ble anklaget for å promotere separatisme og plassert i psykiatrisk sykehus, i 2017 ble han deportert til Tyrkia. Anton Naumlyuk

– De har sittet i varetekt siden da. Rettssakene har pågått til nå, og dom skal falle i begynnelsen av juni. Det som er spesielt er at de er tiltalt etter brudd på russisk lov, til tross for at dette skjedde mens Ukraina fortsatt var et fritt og uavhengig land.

Anton har fulgt over 70 rettssaker siden annekteringen av Krim, og dokumentert hvordan det rammer menneskene som blir utsatt for rettsprosessene og deres familier.

Selv blir han stoppet hver gang han krysser grensen fra Krim til hjemlandet Russland .



1 av 2 Young Kuku (September 2017): Bekir Kuku ber for sin far, en kjent menneskerettighetsaktivist. Han var ni år da faren ble arrestert, og han ble oppsøkt på skolen av sikkerhetspolitiet som fortalte at faren kom til å tilbringe mange år i fengsel. Anton Naumlyuk

– Jeg blir utsatt for lange avhør, de går gjennom tekstene mine og spør meg hvem jeg har møtt. Jeg har også fått tekster som er publisert i Novaja Gazeta gjennomgått av sikkerhetspolitiet, de kaller det innledende undersøkelser. Da ser de etter ting de kan ta meg på, om jeg oppfordrer til terror eller ekstremisme. Jeg er under oppsikt, forteller han.

Det er Den norske Helsingforskomité som har fått Anton Naumlyuk til Oslo, etter at han blant annet ble tildelt Fritt Ords reisestipend for å dokumentere hverdagen på Krim.



1 av 2 På møtet til Soldaritet på Krim (Februar 2018): Organisasjonen er dannet av advokater, aktivister og slektningene til politiske fanger, og står mot presset fra russiske myndigheter. Medlemmene er under konstant overvåkning. Her har politiet tvunget seg inn på et møte og tar opptak av diskusjonene. De registrerte navnene på alle som var til stede. Anton Naumlyuk

– Fotoutstillingen gir et ansikt og stemme til ukrainske aktivister og krimtatarer som fengsles, bortføres og forfølges på grunn av sine protester mot annekteringen. Den mest kjente av de 64 ukrainske politiske fangene i Russland i dag, er filmregissør Oleg Sentsov. Han er nå inne i sin 16. dag på full sultestreik i forkant av fotball VM som starter 14. juni. Sammen med flere ledende menneskerettighetsorganisasjoner, støtter Helsingforskomitéen hans krav om umiddelbar løslatelse av alle de 64 fangene, sier rådgiver Olga Shamshur Flydal i Helsingforskomiteen.

Bildene til Anton har vært vist mange steder i verden før de nå er i Oslo, blant annet i Brussel, Riga, Sydney, Istanbul og Los Angeles. Snart skal de stilles ut i Sakharov-senteret i Moskva.