KOBLET AV: EU mener britiske politikere ikke tar innover seg innholdet i brexit-avtalen når de diskuterer i Underhuset. Ordene kommer fra den mektige byråkraten Sabine Weyard. Foto: CLODAGH KILCOYNE / X03756

EU: Har ingenting mer å gi før ny Brexit-avstemning

UTENRIKS 2019-01-29T14:55:44Z

LONDON (VG) Byråkraten Sabine Weyand blir omtalt som hjernen bak forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Før skjebneavstemningen i Underhuset er hun beinhard mot britene.

Publisert: 29.01.19 15:55 Oppdatert: 29.01.19 16:05

Klokken 20.00 i kveld skal Theresa May igjen prøve å få flertall for brexit-avtalen med EU . Sist gang gikk det ad undas, og to tredjedeler av Underhuset vendte tommelen ned for avtalen hennes.

VGTV sender debatten og avstemningen i Underhuset.

I London er det fortsatt i det blå hva som er nytt i plan B. Det som er sikkert er at May må presentere en løsning for grensen mellom Irland og Nord-Irland som er spiselig for politikerne i Underhuset. Det er denne floken som kalles «the backstop».

Enkelt sagt er «the backstop» en garanti mot en hard grense mellom Irland og Nord-Irland uansett hva som skjer mellom Storbritannia og EU i fremtiden.

En åpen grense mellom de to landene er et urokkelig krav fra dem som husker hvor smertefullt 30 år med krig og vold var.

Her forklarer Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, hvorfor grenseproblemet er så sensitivt.

Mektig, og streng byråkrat

Dagens utgave av The Guardian gjengir deler av en tale byråkraten Sabine Weyand har holdt i Brussel. Hun er ikke hvem som helst.

Tyskfødt Weyand har siden 2016 sittet ved forhandlingsbordet for EU.

Hun er kåret til en av Brussels mektigste kvinner, og Theresa Mays tidligere Europa-rådgiver Oliver Robbins har omtalt henne som den som trekker i trådene i brexit-forhandlingene.

Talen The Guardian gjengir avslører en viss utmattelse over at Storbritannias politikere ikke klarer å bli enige om noe.

– Vi kommer ikke til å åpne for nye forhandlinger. Det pågår ingen forhandlinger mellom EU og Storbritannia. De er over, blir Weyand sitert på.

Repetitivt

Videre sier Weyand at det som står i avtalen i aller høyeste grad er formet av britenes forhandlere, også the backstop.

Weyard sammenlikner forhandlingene med Storbritannia med filmen «Groundhog Day» . I filmen spiller Bill Murray spiller hovedrollen. Han tvinges til å gjenoppleve den samme dagen igjen og igjen.

Før avstemningen i kveld skal Underhuset stemme over en rekke forslag fra politikerne som kan påvirke veien videre i forholdet mellom Storbritannia og EU.

Blir noen av disse forslagene vedtatt må Theresa May dra til Brussel og få det godkjent av alle 27 EU-landene.

Et av forslagene som får oppmerksomhet, og mye tyn, kommer fra Labour-politikeren Yvette Cooper. Hun vil utsette å melde seg ut av EU til slutten av 2019 for å forhandle videre. De som vil ut av EU med en gang kan ikke tenke seg noe verre.

Et lite håp - men hva er det?

Et annet forslag, som også har elementer i seg som er ukjente, kommer fra Graham Brady. Han er partifellen til Theresa May og veteran i Tory-partiet.

Hans forslag for å løse backstop er «alternative ordninger for å unngå en hard grense» mellom Irland og Nord-Irland, skriver The Independent.

Blir en slik endring gjort, vil Underhuset støtte Mays brexit-avtale, i følge politiske kilder britiske medier snakker med.