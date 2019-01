SAMME PARTI, TO SKJEBNER: Stefan Löfven har lykkes med å forbli statsminister i Sverige. Mandag møtte han Ap-leder Jonas Gahr Støre, som ikke lykkes med å få KrF over på sin side, slik at han kunne bli statsminister. Foto: Bjørn Haugan

Löfven til VG: «Sier man at jøder og samer ikke kan være svenske, har man bevist sine holdninger»

HELSINGFORS (VG) Sveriges gjenvalgte statsminister, Stefan Löfven, forklarer hvorfor det er unntakstilstand i svensk politikk. - Nazisme.

En litt misunnelig Jonas Gahr Støre går bort til sin partikollega, Stefan Löfven .

– Gratulerer så mye med at dere greide å danne en ny regjering, sier Støre, som møter Löfven på årsmøtet i Samak, hvor sosialdemokratene og LO-toppene i Norden møtes.

Støre mislyktes i vinter med å få vippet KrF over på sin side og dermed bli statsminister.

I Sverige er det desto større sosialdemokratisk glede.

Peker på nazismen

– Vi gleder oss over at vi det sosialdemokratiske partiet i Sverige har klart å danne en ny regjering, sier Löfven til VG.

– I Norge har Ap en oppslutning under 30 prosent og mange sosialdemokratiske partier sliter i Europa. Hvorfor?

– Det går også bra med mange sosialdemokratiske partier.

– Ja, gratulerer.

– Vi har lykkes med å danne regjering her i Sverige og her i Finland finnes det gode muligheter, som i Danmark. Vi får se hva valgresultatene vil vise. Jeg er helt overbevist om at sosialdemokratiet trengs i dag og i fremtiden. Det er helt avgjørende for mennesker å leve i et samfunn som er stabilt. Og det kan sosialdemokratiet tilby.

Han har regjert i Sverige siden oktober 2014, men etter valget ifjor, har det vært unntakstilstand i Sverige. De borgerlige partiene greide aldri å finne sammen, i hovedsak fordi de ikke vil forholde seg til Sverigedemokraterna.

– I Sverige er det slik at Sverigedemokraterna er et parti med røtter i nazismen, som ble grunnlagt blant annet av gamle nazister. Og som frem til nå har gitt veldig tydelig uttrykk for at de ikke står opp for mennesker likeverd. Sier man at jøder og samer ikke kan være svenske, har man bevist sine holdninger. Det er ikke noen gamle historier, det skjer her og nå. Et slikt parti skal man holde utenfor avgjørende politisk innflytelse, sier Löfven til VG.

– Forstenet i blokkpolitikken

Etter fire måneder endte det hele med at Löfven dannet sin nye regjering, hvor hans Socialdemokraterna og Miljöpartiet, skal styre landet med støtte fra de borgerlige partiene Centern og Liberalerna.

– Vi har tradisjonelt hatt to blokker i Sverige, hvor vi ikke klarte å finne grunnlag for noen regjering. Da la jeg til grunn av vi måtte tenke utover blokkene. Vi hadde blitt forstenet i blokkpolitikken. Jeg var da klar på at vi ikke kunne bare tenke på partiet, men å sette landet først, sa Löfven om sitt strategiske valg, på konferansen.

Han advarer mot å stivne i formene.

– Vi ser topartisystemet i USA og i Europa er demokratiet i ferd med å bli undergravet i flere land. Forblir vi i de forstenede posisjonene, risikerer vi at det kommer en sterk person, ofte en mann, som vinner oppslutning. Slik vil vi ikke ha det, sier han.

Han har følgende prioritering:

– En sterk svensk økonomi, velferden skal styrkes; skole og eldreomsorg, pensjonister skal komme bedre ut og arbeidsgiveravgiften reduseres. Vi vil også stille opp for klimaet. Og så skal vi gi trygghet. Det er for mye vold å mange forsteder, sier han.

115 riksdagsmedlemmer stemte for at han får fortsette som statsminister, mens 153 stemte imot. Löfven ble sikret seieren med 77 blanke stemmer, blant annet fra partiene han nå skal samarbeide med, Centerpartiet og Liberalerna.

EUs nye sjef?

Også EU-politikk var sentralt under Samak. Sosialdemokratene har nemlig en aktuell, men omstridt kandidat som ny president i EU-kommisjonen, nederlandske Frans Timmermans.

Han er visepresident i EU-kommisjonen i dag. Under en debatt på konferansen mandag trakk han opp linjene for hvordan kampen om de europeiske velgerne bør være.

– Vi må være modige. Vi står foran store endringer og det viktige blir at vi satser på løsninger som er bærekraftige. Dert dreier seg om å sikre folk et godt og trygt liv. Det starter med å ha en jobb. Det dreier seg om at innbyggerne har en god skole å gå til og en pensjon å leve av. Det er ikke holdbart at kvinnene i EU har 40 prosent lavere pensjon enn mennene, sa han og viste til at lommeboken ikke må få avgjøre om folk får helsehjelp.

– Det dreier seg om en 16-åring som tar på seg ryggsekken sin og sykler avgårde. Han faller og skader seg. Da skal helsevesenet være slik at han får hjelp, sa Timmermans.

– En europeisk standard er helt avgjørende. Er en arbeider desperat nok, jobber de for to euro. Da må vi har felles regler som sikrer ett velferdsnivå folk kan leve av. Dere i Norden har vist vei i utviklingen av velferdsstaten og det ledende ordet i Europa i fremtiden bør være «solidaritet», sa Timmermans.

Støre-støtte

Ap-leder Jonas Gahr Støre deltok også:

– Frans bør bli president i EU-kommisjonen fordi vi trenger en sjef i EU som prioriterer sosial bærekraft så kraftig. Vi må gi innbyggerne sikkerhet for at barna får vokse opp i trygge omgivelser i barnehage, på skole og at vi har gode fellestjenester, sa han.

– Vi må slå ring og verne om reglene som sikrer et ryddig og seriøst arbeidsliv. Gjør vi ikke det forsvinner gulvet under oss. Det må sikres av myndighetene. I Norge har vi 200 000 arbeidsinnvandrere. Det er et gode for Norge, men gir også store utfordringer. Vårt ansvar er å sørge for at vi har regler som gjør at vi ikke svekker arbeidstakernes rettigheter når arbeidsinnvandringen er så stor.

Timmermans ga Støre full støtte da han advarte mot urettferdige klimatiltak.

– Vi ser at konsekvensene av uroen i Frankrike er økte bensinpriser. Vi er nødt til å ta store løft for klimaet og da er det helt avgjørende at innbyggerne opplever at byrdene blir rettferdig fordelt og at folk flest ikke får de største byrdene.