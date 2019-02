PÅGREPET: Onsdag pågrep rumensk grensepoliti italienske Matteo Politi (38) i Bucuresti. Politi har utgitt seg for å være en plastisk kirurg og operert på flere mennesker. Foto: Vadim Ghirda / TT NYHETSBYRÅN

Falsk kirurg pågrepet i Romania: opererte uten autorisasjon

Under aliaset Dr. Matthew Mode utførte italieneren kosmetiske inngrep i Romanias hovedstad Bucuresti.

Publisert: 07.02.19 02:28







I et år utførte italienske Matteo Politi dusinvis av plastiske operasjoner på pasienter ved dyre klinikker i Bucuresti. Så åpnet politiet en etterforskning av mannen som opererte under navnet Dr. Matthew Mode.

Det viste seg at mannen hverken var britisk, het Dr. Matthew Mode eller var lege. Onsdag var det slutt for italieneren da han ble pågrepet av rumensk politi, melder nyhetsbyrået AP.

Rumenske helsemyndigheter oppgir at de sendte ut en autorisasjon til Politi i mars 2018 etter at han hadde sendt inn et falsk diplom på at han var kvalifisert til å jobbe som lege i Kosovo.

Helseministeren i Romania Sorina Pintea sa hun mistenkte at Matteo Politi hadde betalt for det falske dokumentet.

Pasient fikk komplikasjoner

Det var hans tidligere sjef Dr. Adina Alberts som rapporterte han til myndighetene. Hun fortalte at han hadde jobbet på klinikken hennes og lurt henne.

– Han var god til å snakke, fortalte hun.

Etter å ha sett hvordan han holdt en sprøyte ble hun bekymret. Alberts fortalte også at en pasient kom tilbake med komplikasjoner etter at han hadde operert brystene hennes.

Ifølge rumenske nyheter var han involvert i andre mislykkede operasjoner.

MELDTE FRA: Matteo Politis tidligere sjef Adina Alberts meldte fra til myndighetene etter at en pasient returnerte med komplikasjoner etter en operasjon. Foto: Vadim Ghirda / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere dømt

Det var ikke uten grunn at Matteo Politi utga seg for å være britiske Matthew Mode. I 2011 ble han dømt i Italia for å ha praktisert medisin ulovlig, skriver The New York Times.

Hans tidligere forsvarer Silvia Sanna fortalte onsdag at han aldri hadde tatt noen eksamen for å kunne jobbe som lege i Italia. Han har heller ingen grad innen medisin fra et italiensk universitet ifølge forsvareren.

Matteo Politi har blant annet hevdet at han har en utdanning innenfor medisin fra det anerkjente universitetet Johns Hopkins University i USA. En talsperson ved universitetet har avkreftet dette.

Kort tid etter at saken ble kjent i Romania fjernet han sin Facebook-side.

– Jeg flykter ikke. Jeg bare foretrekker ikke å si hvor jeg er, sa Politi tirsdag i et telefonintervju med et talkshow på den rumenske kanalen Antena 1.