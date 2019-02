SKYLDDELING: Audun Lysbakken (SV) holder både Russland og USA ansvarlig for sammenbruddet i nedrustningsavtalen fredag ettermiddag. Foto: Tore Kristiansen, VG

SV-Lysbakken: Farlig stormaktsspill

UTENRIKS 2019-02-01T15:22:17Z

SV-leder Audun Lysbakken sier at situasjonen er skremmende etter at USA har kunngjort at de er ute av INF-avtalen som forbyr atomraketter i Europa.

– Nå er vi inne i et farlig spill mellom stormaktene. Vi risikerer ny atomopprustning i Europa. Situasjonen er skremmende,skriver Lysbakken i en tekstmelding til VG.

SV-lederen mener at både Russland og USA fortjener kritikk:

– Russland har undergravd avtalen med sine nye mellomdistanseraketter. Vi er likevel sterkt kritisk til at USA sier den opp. Nå risikerer vi både økt press for utplassering av amerikanske atomvåpen i Europa og at Russland får frie hender til videre opprustning, uttaler Lysbakken.

Han legger til at det nå trengs aktivt diplomati for å få til forhandlinger og stoppe et nytt rustningskappløp.

– Vi forventer at Norges regjering bidrar til det, i stedet for den vanlige applausen for Trump og Pompeo, skriver Lysbakken.