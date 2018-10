SÅRET: Redningsmannskap evakuerer en såret ungdom fra området ved det israelske grensegjerdet i Khan Younis sør på Gazastripen. Foto: Adel Hana / AP / NTB scanpix

Seks palestinere skal være drept ved den israelske grensen

UTENRIKS 2018-10-12T20:01:24Z

Seks palestinere er drept i nye protester ved grensen mellom Gazastripen og Israel, opplyser helsedepartementet i den palestinske enklaven.

NTB

Publisert: 12.10.18 22:01

Ytterligere 60 palestinere er såret, deriblant ti mindreårige, opplyser departementets talsmann Ashraf al-Qedra fredag.

De døde palestinerne er gutter og menn i alderen 17 til 29 år. De ble drept i det tusenvis av palestinere beveget seg mot det israelske grensegjerdet, sier han.

Fredag kveld ga Israels forsvarsdepartement orde om en umiddelbar stans i leveransene av drivstoff til Gazastripen. Ordren kommer få dager etter at en FN-støttet avtale som skulle gi Gazastripen drivstoff fra Qatar, trådte i kraft.

Den israelske hæren har bekreftet at flere personer er skutt og drept, men har ikke oppgitt antall. I en uttalelse heter det at soldater observerte flere «angripere» som klatret på sikkerhetsgjerdet sør på Gazastripen. Disse anklages for å ha plantet et sprenglegeme som forårsaket en brann. Ifølge uttalelsen ble flere personer skutt da de nærmet seg en israelsk grensepost.

Ifølge israelske kilder deltok 14.000 palestinere i fredagens protester.

Minst 204 palestinere er drept av israelsk ild siden demonstrasjonene begynte på Gazastripen 30. mars. De fleste er drept ved grensegjerdet, mens noen også er blitt truffet av granatild og i luftangrep andre steder på Gazastripen.

Protestene er rettet mot den israelske blokaden som har gjort levekårene på Gazastripen svært vanskelige. Palestinerne protesterer også mot at de ikke får reise tilbake til steder som palestinerne flyktet fra for 70 år siden, og som nå er en del av Israel.