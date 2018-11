Elleve skadet etter skyting på bar i California - flere skal være drept

UTENRIKS 2018-11-08T08:28:32Z

Flere medier melder at flere er drept i en skyting på bar i Thousand Oaks i USA. Også den antatte gjerningsmannen er død.

Publisert: 08.11.18 09:28 Oppdatert: 08.11.18 11:29

Skadeomfanget på de elleve som er kommet til skade i skytingen, er ikke kjent. Politiet bekreftet på en pressekonferanse at en politimann er blant de skadede.

NBC og Los Angeles Times melder at flere skal være drept, men dette er ikke bekreftet.

Åpnet ild

Meldingen til politiet gikk ut på at en mann åpnet ild med et automatvåpen i 23-tiden lokal tid.

En talsmann for sheriffen i fylket Ventura opplyser at den antatte gjerningsmannen død.

Det skal ha oppstått en skuddveksling da politiet kom til stedet. Også FBIs terroretterforskere er på stedet.

«Bare fortsatte å skyte»

En ikke navngitt politikilde opplyser til Los Angeles Times at det ble løsnet minst 30 skudd da baren var full av folk. I tillegg skal skytteren ha kastet røykbomber inne i bygningen. Det opplyser et vitne til KABC Los Angeles.

Et øyenvitne sier til TV-stasjonen ABC at gjerningsmannen avfyrte en rekke skudd og at en sikkerhetsvakt så ut til å bli drept.

– Den væpnede mannen kastet røykgranater over alt, forteller John Hedge, som sier mannen «bare fortsatte å skyte».

Store mengder politi og andre nødetater har rykket ut til stedet og bedt øvrige folk om å holde seg unna.

Det er snakk om baren Borderline Bar and Grill, som har et country-tema og tilbyr gjestene konserter og live-opptredener.