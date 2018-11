13 drept i skyting på bar i California

UTENRIKS 2018-11-08T08:28:32Z

12 personer er drept i skytingen på en bar i Thousand Oaks i California. I tillegg er den antatte gjerningsmannen død.

Publisert: 08.11.18 09:28 Oppdatert: 08.11.18 12:27

Sheriffen opplyser at 12 mennesker er drept i skytingen, deriblant en politimann. I tillegg er den antatte gjerningsmannen død. Det er ikke kjent hvordan han døde.

I tillegg har rundt ti andre skuddskader.

Meldingen til politiet gikk ut på at en mann åpnet ild med et automatvåpen inne på baren Borderline Bar and Grill i 23-tiden lokal tid.

Det skal ha oppstått en skuddveksling da politiet kom til stedet. Også FBIs terroretterforskere er på stedet.

«Bare fortsatte å skyte»

En ikke navngitt politikilde opplyser til Los Angeles Times at det ble løsnet minst 30 skudd da baren var full av folk. I tillegg skal skytteren ha kastet røykbomber inne i bygningen. Det opplyser et vitne til KABC Los Angeles.

– Det var kaos, folk hoppet ut av vinduene, forteller øyenvitnet Nick Steinwender til TV-stasjonen KABC.

Et øyenvitne sier til TV-stasjonen ABC at gjerningsmannen avfyrte en rekke skudd og at en sikkerhetsvakt så ut til å bli drept.

– Den væpnede mannen kastet røykgranater over alt, forteller John Hedge, som sier mannen «bare fortsatte å skyte».

Store mengder politi og andre nødetater har rykket ut til stedet og bedt øvrige folk om å holde seg unna.

Hundrevis på baren

Det er snakk om baren Borderline Bar and Grill, som har et country-tema og tilbyr gjestene konserter og live-opptredener. Flere hundre personer befant seg i baren, hvor det pågikk et arrangement for studenter.

19 år gamle Mitchell Hunter sier gjerningsmannen var utstyrt med en halvautomatisk pistol.

– Jeg så ham gå inn. Og så begynte han å skyte, sier Hunter til NBC.

Gjerningsmannen tømte magasinet før han ladet på nytt, ifølge 19-åringen.