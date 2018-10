11 mistenkte i Khashoggi-saken kobles til saudisk etterretning

En gjennomgang fra Washington Post kobler 11 av de 15 som er pekt ut av Tyrkia som mistenkte i forsvinningssaken, til Saudi-Arabias sikkerhetstjeneste.

Publisert: 17.10.18 08:26 Oppdatert: 17.10.18 09:22

De 15 saudierne ble tidlig pekt ut av tyrkiske politikilder som medvirkende i saken. Disse skal ha ankommet Istanbul i to fly og befant seg på konsulatet samtidig som journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge Washington Post har 11 av disse tilknytning til saudisk etterretning og til kronprins Mohammed bin Salman . Blant navnene avisen lister opp skal flere ha vært en del av reisefølget til kronprinsen på besøk til USA, Spania og Frankrike.

Også New York Times påpeker tilknytningen mellom den saudiske kongefamilien og mennene på listen.

I tyrkiske medier er de 15 saudiene omtalt i tekst og bilder som et «drapsteam» sendt for å ta livet av Khashoggi.

Her er tidslinjen for Khashoggis forsvinning:

Tilknyttet etterretning og kongefamilien

Via sosiale medier og e-post-korrespondanse er flere av mennene identifisert som en del av det kongelige nasjonalgarden. I tillegg skal flere av mennene være ansatt i det kongelige palasset i Riyadh, eller tilknyttet kongefamilien.

En annen av mennene på listen skal være en professor og ekspert på rettsmedisin, som ifølge avisen er kjent for nybrottsarbeid innenfor «rask og mobil obduksjon», men som også har tilknytning til saudisk sikkerhet.

Saudi-Arabia har fortsatt ikke kommet med noen offentlige uttalelser om hvem de 15 mennene var, eller hvorfor de reiste til Tyrkia. På den statlig eide tv-kanalen al-Arabiya har det tidligere blitt påstått at de var turister.

Flere grusomme detaljer rundt det påståtte drapet har lekket fra tyrkiske myndigheter de siste dagene. Blant annet er det påstått at Khashoggi døde etter å ha blitt injisert med en giftig substans, for deretter å ha blitt partert. Ingen av detaljene er derimot bekreftet, og noen er motstridende.

Ingen av de 15 saudiene på listen har svart på gjentatte henvendelser fra Washington Post.

Trump kritiserer rask fordømming

Utenriksministrene i G7 krever nå en grundig gransking av forsvinningen av Khashoggi. I en felles uttalelse sier G7 at de forventer at Saudi-Arabia gjennomfører en grundig, troverdig, åpen og rask gransking av journalistens forsvinning. De fremholder også at de er opptatt av å forsvare ytringsfriheten og beskytte pressefriheten.

President Donald Trump sammenligner saken med den forsvunne journalisten i det saudiske konsulatet med Kavanaugh-saken. – Igjen er du skyldig til det motsatte er bevist.

– Jeg tror vi må finne ut hva som skjedde først. Nå skjer det igjen, du vet, du er skyldig inntil det motsatte er bevist. Det liker jeg ikke. Vi gikk nettopp gjennom dette med Kavanaugh, og han var uskyldig hele tiden så vidt jeg vet, sier Donald Trump i et intervju med nyhetsbyrået AP i Det hvite hus.

Det står i sterk kontrast til den republikanske senatoren Lindsay Grahams retorikk. Han sier han vil «sanksjonere helvetet ut av Saudi-Arabia» , og beskylder kronprins Mohammed bin Salman for å ha beordret drap på Jamal Khashoggi.

Graham, som er kjent som en svært konservativ politiker og som vanligvis støtter Saudi-Arabia i politiske spørsmål, tar nå til orde for å avsette den saudiske kronprinsen.

– Jeg har vært Saudi-Arabias fremste forsvarer i Senatet, og de har vært en god alliert. Men det er forskjell på et land og et individ, og Mohammed bin Salman er giftig. Han fikk denne mannen drept på et konsulat i Tyrkia. Han må gå, sier Graham til Fox.