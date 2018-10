REGIMEKRITIKER: Den drepte, saudiske journalisten Jamal Khashoggi. Foto: Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN

Tyrkia: Khashoggi ble «umiddelbart» kvalt

2018-10-31

ISTANBUL (VG) Journalisten Jamal Khashoggi ble kvalt og partert i et overlagt drap, har tyrkiske påtalemyndigheter bekreftet.

Nilas Johnsen

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 31.10.18 15:04

Tyrkias påtalemyndighet sier at journalisten Jamal Khashoggi (59) ble kvalt så fort han kom inn i det saudiske konsulatet i Istanbul, og at han deretter ble partert.

Påtalemyndigheten hevder også at diskusjonene med saudiske myndigheter om saken ikke har gitt «konkrete resultater».

Den regimekritiske journalisten forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober 2018. Saudiske myndigheter innrømmet 18 dager senere at han døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp.

Tyrkiske myndigheter kjøper ikke forklaringen, og mener at det er snakk om et bestialsk drap på det saudiske kongedømmets bestilling. Tyrkiske myndigheter mener å ha bevis for at journalisten ble torturert, drept og partert inne på konsulatet.

JAMAL KHASHOGGI * 59 år gammel saudiarabisk journalist, kommentator og kritiker av kronprins Mohammed bin Salman. * Forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober 2018. * Saudiarabiske myndigheter innrømmet 18 dager senere at han døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp. * Sto i årevis nær kongefamilien, har vært rådgiver for regjeringen og har nære bånd til Saudi-Arabias elite. Hadde en lang karriere i hjemlandet som journalist, redaktør og kommentator. * På 1980- og 90-tallet intervjuet han flere ganger al-Qaida-lederen Osama bin Laden i Afghanistan. * I september 2017 forlot Khashoggi hjemlandet, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet, i likhet med mange aktivister og regimekritikere. * Det siste året har han som skribent vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, spesielt krigen i Jemen, den diplomatiske striden med Canada og pågripelsene av kvinnerettsaktivister. * Khashoggi har det siste året bodd i eksil i USA og har blant annet skrevet for The Washington Post. Han har beskrevet hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser. (NTB)

Onsdag morgen ble det kjent i tyrkiske medier at den saudiske statsadvokaten Saud al-Mojeb hadde forlatt Tyrkia, etter å ha nektet å svare på avgjørende spørsmål fra de tyrkiske etterforskerne.

Han hadde opprinnelig kommet for å bistå i etterforskningen, skriver Hurriyet Daily News.

Tirsdag i forrige uke holdt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan en tale i parlamentet, der han slo fast at alt tydet på at drapet var planlagt i forkant, og at det var politisk begrunnet fordi Khashoggi er en regimekritiker.

– Alt tyder på at Jamal Khashoggi ble drept på ondt og kaldblodig vis, og hvitvasking av slik barbarisme vil skade samvittigheten til hele menneskeheten, sa Erdogan da han la frem funnene fra tyrkisk politi.

Khashoggi anses som nært knyttet til Det muslimske brorskap, og hadde nære bånd til deler av det styrende AKP-partiet i Tyrkia.

Erdogan har det siste året vært i konflikt med Saudi-Arabia , og den internasjonale fordømmelsen av journalistdrapet styrker tyrkerens hånd i den regionale maktkampen.

I forrige uke møtte kronprins Salman sønnen til den drepte journalisten, Salah Khashoggi, i det som så ut som et meget ubekvemt møte.

«Denne kriminelle handlingen var veldig smertefull og avskyelig for alle mennesker i verden», sa kronprinsen noen dager senere, under en konferanse i Riyadh.