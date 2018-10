Khashoggi-saken: Her slutter alle spor

ISTANBUL (VG) Den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi (59) er fortsatt sporløst forsvunnet. Nå vender Tyrkia søkelyset mot den saudiske konsulen.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 17.10.18 20:06

Det saudiske konsulatet i Istanbul er inngjerdet av politisperringer. Med jevne mellomrom åpnes den tunge, sølvfargede metalldøren på det seks etasjes høye gule murhuset, og ut kommer dresskledde menn. Flere forlater og ankommer i mørke kjøretøy. Konsulatets vinduer er dekket av persienner, og bygget omringet av en mur med piggtråd, voktet av seks overvåkningskameraer.

Ett av disse, formet som en stor lyspære montert til venstre for inngangsdøren, tok det aller siste bildet vi kjenner av den saudiske journalisten Jamal Khashoggi tirsdag 2. oktober klokken 13.14.













1 av 5 KONSULATET: Det saudiske konsulatet i Istanbul er gjenåpnet etter Tyrkias ransaking. Tjenestemenn går stadig inn og ut av bygget onsdag formiddag. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Åtte timers undersøkelser

Da VG besøker det som ifølge tyrkiske myndigheter er åstedet for et bestialsk bestillingsdrap , er konsulatet gjenåpnet for vanlig drift. I en liten park på motsatt side står pressekorpset og venter på siste nytt i forsvinningssaken som ryster hele verden.

Først natt til tirsdag, to uker etter forsvinningen, fikk tyrkiske myndigheter foreta egne undersøkelser ved konsulatet. De varte i åtte timer. Etterforskerne skal ha funnet «sikre beviser» på drap og giftige substanser som var blitt «malt over», ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Bakgrunn: Derfor ble Khashoggi et mål (VG+)

Retter søkelyset mot konsulen

Nå har etterforskerne vendt sin oppmerksomhet mot den saudiske konsulen. Tyrkiske myndigheter har, etter det VG forstår, en teori om at Khashoggi ble fraktet fra konsulatet til den staselige residensen 500 meter unna. Både residensen og bilen som ble brukt, er nå av høy prioritet.



1 av 2 NYE UNDERSØKELSER: Tyrkisk politi foretar nye undersøkelser av konsulens residens i Istanbul onsdag kveld. Petros Giannakouris / AP

Konsul Mohammad al-Otaibi, har fått sparken, og risikerer å bli etterforsket, melder Sky News. Men konsulen er for lengst ute av landet. Tirsdag ettermiddag fløy han til Riyadh.

Én time etter at han dro, ransaket tyrkiske etterforskere residensens. Onsdag kveld foretas det ytterligere undersøkelser i boligen.

Storpolitisk drama

I Ankara var det onsdag duket for toppmøter i Khashoggi-saken. USAs utenriksminister Mike Pompeo diskuterte saken med president Erdogan og Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Khashoggi bodde det siste året i selvpålagt eksil i USA, og var på besøk i Tyrkia i forbindelse med et giftermål med sin tyrkiske forlovede . Forsvinningssaken har viklet stormaktene USA, Tyrkia og Saudi-Arabia inn i et trekantdrama av geopolitiske dimensjoner.

Kommentar: Regimets sanne ansikt

Forsvinningen til den anerkjente journalisten har utviklet seg til en verdensnyhet full av motsetninger og ulike politiske agendaer der ingen foreløpig har fremlagt bevis for sine påstander.

Tyrkia anklager Saudi-Arabia for å stå bak drapet, noe Riyadh avviser på det sterkeste. Likevel har partene blitt enige om å etterforske saken sammen.



1 av 2 VERDENSNYHET: Journalister fra hele verden rapporterer om Khashoggi-saken. Her i en park rett ved det saudiske konsulatet i Istanbul. Ingeborg Huse Amundsen/VG

USA har tidligere gått hardt ut mot Saudi-Arabia i denne saken, men etter et møte mellom president Donald Trump og saudiske Kong Salman åpnet Trump for at «uautoriserte drapsmenn sto bak».

Samtidig ble det varslet via CNN at Saudi-Arabia planlegger å innrømme Khashoggi ble drept inne på konsulatet – men at ordren ikke kom ovenfra.

Dette står i kontrast til at 11 av de 15 personene som er utpekt av Tyrkia som mistenkte, skal være tilknyttet saudisk etterretning og kronprins Mohammed bin Salman .

Nye, grusomme detaljer

For hver dag lekkes det nye detaljer til mediene fra den tyrkiske etterforskningen; den ene opplysningen mer bestialsk enn den andre.

Onsdag melder en rekke tyrkiske medier at Khashoggi ble drept i løpet av syv minutter. Tyrkiske tjenestemenn skal sitte på lydopptak der man angivelig hører både skrik og instrukser.

Selve drapet skal, ifølge de mange medielekkasjene, ha skjedd på følgende måte: Khashoggi blir torturert og får kappet av fingrene, han skriker, så får han injisert et ukjent kjemisk stoff som tar livet ham. Etterpå skal han ha blitt partert.

Det siste skal den saudiske rettsmedisineren og obduksjonseksperten Salah Muhammad al-Tubaigy ha tatt seg av. al-Tubaigy skal være nært knyttet til regjeringen i Riyadh. Han skal ha tatt på seg høretelefoner for å høre på musikk og bedt i andre i rommet om å gjøre det samme, før han angivelig parterte Khashoggi med en medbrakt beinsag.