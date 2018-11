PRESIDENT: Donald Trump har skapt stort engasjement for årets mellomvalg. Både blant tilhengere og motstandere. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Mellomvalget: Slik vil valgresultatet påvirke Trump

UTENRIKS 2018-11-06

To amerikanske professorer gir overfor VG uttrykk for at de ikke kan huske et viktigere mellomvalg. Les hva de tror følgene kan bli av de ulike mulige utfallene.

Publisert: 06.11.18 11:04

– Jeg tror dette valget er spesielt viktig fordi Donald Trump av sine motstandere blir sett på som en katastrofe som må holdes i sjakk, mens han blant sine tilhengere er den autoritære lederen de har savnet, sier Robert S. Erikson, professor i politikk ved Columbia University i New York, til VG.

Han fortsetter:

– Mange sier at det er selve demokratiet som står på spill i dette valget. En Trump som ikke vil møte motstand i Kongressen er for mange et svært skummelt scenario. De vil hevde han kan være villig til å kast demokratiske prinsipper over bord.

Amerikanske velgere skal tirsdag velge nye medlemmer til Representantens hus og Senatet, Kongressens to kamre. Hele Representantenes hus er på valg, mens i Senatet gjelder valget kun en tredel av plassene.

Professor Mark A. Peterson ved Univeristy of California, Los Angeles (UCLA) er langt på vei enig.

– Jeg sitter med en følelse av at dette er det viktigste mellomvalget i min levetid. Et valg som enten vil sette Trumps visjon om et nasjonalistisk og ekskluderende Amerika på pause, eller gi den visjonen ekstra fart, sier Peterson til VG.

Han mener amerikansk politikk anno 2018 er svært splittet, og snakker om to fundamentalt ulike versjoner for hvor USA skal gå videre. Den ene, mener han, handler om å inkludere. Den andre om å ekskludere.

– Den er definitivt ekskluderende overfor immigranter, men den signaliserer også at det er en forskjell på «oss» og de som er fargede, de som ikke er kristne, de som er fattige, de som støtter #MeToo-bevegelsen og de som ikke passer inn i tradisjonelle kjønnskategorier, for å nevne noe. Vi har ikke sett noe slikt i moderne tider før, mener Peterson.

Folkeavstemning om Trump

Både han og Erikson sier dette mellomvalget, der altså alle de 435 medlemmene i Kongressens Representantenes hus er oppe til valg, og i overkant av en tredjedel av de som sitter i Senatet, må sees på som en folkeavstemning om den sittende presidenten. Men, som de begge påpeker, det gjelder på sett og vis for alle mellomvalg. Særlig de som kommer i presidentens første periode.

– Det er velgernes første mulighet til å vise hva de synes om det presidenten har fått til så langt, hvordan vedkommende har oppført seg, reagert på uventede hendelser og hva som faktisk har skjedd sammenlignet med all retorikken fra valgkampen, sier Peterson.

Hva utfallet blir vet vi trolig tidligst natt til onsdag norsk tid. Selv om han ikke vil spå noe sikkert, påpeker professor Erikson at som regel taper den sittende presidenten mellomvalg, blant annet fordi velgerne har en tendens til å være hakket mer kritiske til det partiet som sitter med makten.

– Så vil presidentens popularitet bety mye for hvor stort nedgangen blir. For det blir som regel en nedgang med mindre presidenten er ekstremt populær, slik vi så med George W. Bush i 2002, bare et år etter 11. september-angrepene, forklarer Erikson.

Trumps popularitet er langt fra det nivået Bush var på den gangen. Spørsmålet blir derfor om han er populær nok til å hindre at nedgangen blir så stor at Republikanerne mister dagens flertall i ett, eller begge, av Kongressens kamre.

Kan bli slutten på Trumps agenda

De fleste av spådommene i forkant er at Demokratene vil klare å vinne tilbake Representantenes hus, men ikke Senatet. Det vil ifølge professor Peterson være slutten på Trump og Republikanernes agenda for nå.

– Jeg er usikker på hva president Trump vil gjøre under slike omstendigheter. En mulighet er at han snur seg mot Demokratene i et forsøk på å finne felles grunn på noen saker, sier Peterson, som samtidig gir uttrykk for at han tviler på at Trump vil ha suksess med det så upopulær som han er blant Demokratene.

– En annen mulighet er at han i raseri over et tap vil gå enda lengre i sine autoritære tendenser, fortsetter Peterson.

Robert S. Erikson tror at Demokratene med flertall i Huset vil forsøke å gjennomføre ulike etterforskninger mot presidenten, i tillegg til å naturligvis stoppe de fleste av hans lovforslag, men han tror ikke de kommer til å forsøke ta ham til riksrett.

– Ikke med mindre det kommer klokkeklare beviser i for eksempel Russland-etterforskningen på at han har gjort noe ulovlig, sier professoren.

At Demokratene skal vinne Senatet uten å samtidig vinne Representantenes hus ser ikke de de professorene som særlig sannsynlig, fordi det i så fall vil bety at velgerne har gått i ulike retninger i de to valgene. Da er sjansene større for at de vinner begge to.

– Med flertall i Senatet vil Demokratene også kunne stoppe Trumps utnevnelser, sier Erikson.

Kan føre til mer ekstrem Trump

Mer sannsynlig er det trolig likevel at Republikanerne beholder makten i begge kamrene. I Senatet er bare ni av de 35 setene som er til valg i dag besatt av republikanere. Det betyr at Demokratene har langt flere seter å tape. Begge de to professorene VG har sett for seg en modigere Donald Trump, som vil føle seg veldig styrket, om han beholder flertallet begge steder.

– Potensielle motstandere internt i partiet vil bli kuet enda mer enn i dag til å gjøre som han vil, sier Erikson.

Peterson er enig. Han ser i så fall for seg et republikansk parti som går til å være et fullverdig Trump-parti, der presidenten føler seg berettiget til å føre en enda mer ekstrem agenda.

Begge kamrene vil nok likevel bare ha et lite flertall for Republikanerne, så det vil fremdeles være vanskelig å bygge koalisjoner for å få gjennom kontroversielle lover, men Trump og Republikanerne kommer garantert til å forsøke, sier Peterson, som tror de uansett vil fortsette med å innsette et stort antall konservative dommere i føderale domstoler.

– Det er mye man kan se for seg i et slikt scenario, og mye som går i ganske motsatt retning enn hva vi er vant til fra moderne, amerikansk politikk, avslutter Peterson.