Journalisten Jamal Khashoggi fra Saudi Arabia har vært savnet siden starten av oktober. Foto: AP

Saudi-Arabia bekrefter: Forsvunnet journalist er drept

UTENRIKS 2018-10-19T22:13:48Z

De hevder Jamal Khashoggi (59) ble drept etter at det brøt ut slåsskamp på konsulatet i Istanbul, hvor han sist ble sett.

Publisert: 20.10.18 00:13 Oppdatert: 20.10.18 00:42

Den regimekritiske journalisten har vært savnet etter at han gikk inn i det saudiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Tyrkiske myndigheter mener han ble drept på mest brutale vis der inne, noe Saudi-Arabia hele tiden har nektet for.

Helt til nå.

I en uttalelse på statlig fjernsyn viser myndighetene til at den foreløpige etterforskningen viser at han ble drept på konsulatet, angivelig etter en slåsskamp, og at til sammen 18 saudiske statsborgere er pågrepet.

Ifølge statlige medier skal også lederen for etterretningstjenesten i landet, Ahmad al-Assiri, og rådgiveren for kongefamilien, Saud al-Qahtani, ha fått sparken.

Les også: Drapsmistenkt død i mystisk ulykke

VGs reporter i Istanbul - her ble han sist sett:

Nyheten kommer et døgn etter at USAs president Donald Trump gikk ut og erkjente at det absolutt så ut som at journalisten var død . Han varslet imidlertid store konsekvenser for Saudi-Arabia dersom det skulle vise seg at de står bak. Det samme gjorde USAs utenriksminister Mike Pompeo.

Republikaner om drapet : Vil «sanksjonere helvetet ut av Saudi-Arabia»

Kjent kritiker

Khashoggi var en 60 år gammel saudisk journalist, som jobbet som kommentator og kritiker av kronprins Mohammed bin Salman.

Han sto i årevis nær kongefamilien, og har vært rådgiver for regjeringen. Han har også hatt nære bånd til Saudi-Arabias elite.

I september 2017 forlot Khashoggi hjemlandet, ifølge ham selv fordi han fryktet å bli pågrepet, i likhet med mange aktivister og regimekritikere.

Khashoggi bodde det siste året i selvpålagt eksil i USA, og var på besøk i Tyrkia i forbindelse med et giftermål med sin tyrkiske forlovede .

Under tiden i USA jobbet han blant annet for The Washington Post, og har beskrevet hjemlandet som preget av frykt, trusler og pågripelser.

Forsvinningssaken har viklet stormaktene USA, Tyrkia og Saudi-Arabia inn i et trekantdrama av geopolitiske dimensjoner.

Tyrkia har lenge anklaget Saudi-Arabia for å stå bak drapet, noe den saudiske regjeringen har avvist på det sterkeste. Likevel ble partene i etterkant av hendelsen enige om å etterforske saken sammen.

Skal ha fått injisert dødelig gift

Khashoggi ble drept i løpet av syv minutter, har MEE tidligere meddelt. En rekke medielekkasjer i etterkant av drapet har presentert ulike hypoteser om hvordan Khashoggi ble drept.

Khashoggi skal først ha blitt torturert, og fått kappet av fingrene. Han ble så injisert et ukjent kjemisk stoff, som gradvis tok livet ham. Han ble skjært i på et tidspunkt der han fortsatt var i live, beskrev MEE. Etterpå skal han ha blitt halshugget og partert, meldte The New York Times .

Det siste skal den saudiske rettsmedisineren og obduksjonseksperten Salah Muhammad al-Tubaigy ha tatt seg av, ifølge lekkasjene. al-Tubaigy skal være nært knyttet til regjeringen i Riyadh. Han skal ha tatt på seg høretelefoner for å høre på musikk, og bedt de andre i rommet om å gjøre det samme, før han angivelig parterte Khashoggi med en medbrakt beinsag.