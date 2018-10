PÅ VAKT: Sikkerhetsstyrker patruljere i nærheten av et valglokale i Kabul, etter at det ble meldt om eksplosjoner ved flere valglokaler i hovedstaden lørdag. Foto: Massoud Hossaini / AP

Kraftige eksplosjoner ved flere valglokaler i Kabul

UTENRIKS 2018-10-20T09:21:37Z

Flere er drept og såret i eksplosjoner ved flere valglokaler i Afghanistans hovedstad Kabul.

NTB

Publisert: 20.10.18 11:21 Oppdatert: 20.10.18 12:19

Minst tre mennesker er drept og over 30 er såret, opplyser en talsmann for helsedepartementet i landet, Moohibullah Zeer.

Den ene eksplosjonen har ifølge øyenvitner funnet sted ved en skole nord i Kabul , der mange sto i kø for å stemme i valget på ny nasjonalforsamling.

Også ved andre valglokaler i byen har det ifølge øyenvitner funnet sted eksplosjoner, noe som fikk flere som ventet utenfor til å flykte.

En talsmann for innenriksdepartementet i landet, Nasrat Rahimi, bekrefter at det har vært eksplosjoner ved minst tre valglokaler i Kabul, men hevder at ingen er drept.

Anonyme afghanske tjenestemenn bekrefter imidlertid at det er drepte og sårede, men vil ikke oppgi noe antall.

Ifølge den italienske organisasjonen Emergency er minst ett barn drept og 30 sårede kjørt til sykehus.

Taliban-opprørerne, som kontrollerer store områder i Afghanistan , har advart folk mot å stemme, og talsmannen Zabiullah Mujahid gjentok lørdag at valget er et ledd i «fiendens onde plan» for landet.

Den ytterliggående islamistgruppen IS har også et nærvær i Afghanistan og har gjennomført flere blodige angrep mot sivile mål.

I august ble 34 mennesker drept i et IS-angrep mot en skole i Kabul , og i september ble 26 mennesker drept da en selvmordsbomber angrep en bryteklubb. Begge angrepene fant sted i områder der det bor mange sjiamuslimer.