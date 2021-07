IVERMECTIN: Legemiddelet brukes til behandling av blant annet lus og skabb. Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen sier det fryktes at utstrakt bruk av legemiddelet kan føre til resistens. Foto: ROLEX DELA PENA / EPA

Smittebølge i Indonesia: Folk hamstrer «mirakelkur»

Smitten i Indonesia er ute av kontroll. Nå tyr folk til legemiddelet ivermectin for å hindre smitte og alvorlig sykdom. – Kan godt forstå at folk gjør det de tror kan hjelpe dem i denne forferdelige situasjonen, sier Steinar Madsen.

Av Pernille Solheim og NTB

Publisert: Nå nettopp

Indonesia kjemper for tiden mot sin kraftigste smittebølgen så langt i pandemien.

De siste 14 dagene har landet registrert 345.976 nye smittetilfeller. Det tilsvarer 125,2 per 100.000 innbyggere.

Daglig dør flere hundre mennesker som følge av covid-smitte, og mange sykehus er overfylte.

Nå går innlegg om en påstått mirakelkur mot viruset viralt på sosiale medier. I disse hevdes det at legemiddelet ivermectin kan kurere koronasykdom.

Indonesiere strømmer til apotekene, ifølge NTB.

les også Kraftig smittebølge i Indonesia: – Jeg har sett for mange døde kropper

Blant dem som har troen på legemiddelet er landets tidligere fiskeriminister Susi Pudjiastuti, som har 2,5 millioner følgere på Twitter.

Hun skriver at legemiddelet er «verdt å prøve», ifølge CNN Indonesia.

Vanligvis brukes legemiddelet til behandling av lus og andre parasittinfeksjoner.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EUs legemiddelbyrå (EMA) har tidligere sagt at tilgjengelige data ikke støtter bruk av ivermectin mot koronasykdom.

BEGRAVER DØDE COVIDPASIENTER: Indonesia har registrert totalt 2 379 397 smittetilfeller og 62.908 dødsfall som følge av coronasmitte. Den siste og hittil største smittebølgen skyldes trolig deltavarianten av viruset. Foto: WILLY KURNIAWAN / X06610

Frykter at det kan utvikles resistens mot ivermectin

– Jeg forstår veldig godt at dette kan skje i Indonesia, for de står i en dramatisk situasjon. Jeg kan godt forstå at folk gjør det de tror kan hjelpe dem i denne forferdelige situasjonen, sier Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen.

Han forteller at det er gjort en del studier på ivermectin som tyder på at det kan ha en viss forebyggende effekt, men at mange av disse er små med store vitenskapelige svakheter.

– Så foreløpig mener EMA og WHO at det ikke finnes dokumentasjon for å ta det i bruk og det forholder vi oss til i Norge. Vi fraråder det ikke, men vi sier at ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon, sier Madsen.

Han forklarer at ivermectin potensielt kan vise seg å fungere på to måter: Enten ved at man går på medisinen hele tiden for å beskytte seg mot smitte og sykdom, eller at man kan ta det etter å ha blitt smittet for å motvirke alvorlig sykdom.

Men det er en klar ulempe ved bruk av legemiddelet, understreker Madsen:

– Det er et veldig viktig legemiddel, som brukes til blant annet behandling av skabb, og man er redde det kan utvikles resistens om det blir utstrakt bruk av ivermectin.

Det pågår for tiden større studier for å finne ut om legemiddelet på noe vis kan ha positiv effekt mot viruset.

– Så det gjenstår å se, avslutter Madsen.