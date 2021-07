Militæret tilbyr helikopterturer til turister: − Vi er i en økonomisk krig

HAMAT, LIBANON (VG) Mens staten Libanon nærmest er konkurs, har militæret funnet en ny måte å få penger på: Turister.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Vi er krigsfolk, og vi velger ikke hvilken krig vi møter. Derfor må vi alltid tilpasse oss. Nå er vi i en økonomisk krig, forteller Hassan Barakat, talsperson for det libanesiske militæret.

Den økonomiske kollapsen i Libanon har gjort at statskassen nærmer seg tom, og militæret er blant dem som lider. Nå håper de at rike turister og libanesere skal bidra til å få inn sårt trengte dollar.

Prisen for femten minutter over et land i kollaps? 150 dollar per hode.

– Jeg er veldig spent før turen, forteller Zeina Azar (40).

Hun har tatt med seg sine to barn til militærflybasen Hemat, nord i Libanon.

På T-skjorten hennes er det påskrevet med tykke bokstaver: LUCKY.

– Vi er her for å støtte det libanesiske militæret fordi de trenger vår hjelp nå. De er i en vanskelig situasjon, forteller hun.

FREMTID: Zeina Azar (40) og sønnen Elay (6) rett før de skal fly i et militært helikopter. Foto: Kyrre Lien, VG

Lønnen er forduftet

Også landets grønnkledde merker kollapsen.

Før kunne en soldat tjene omkring 850 dollar i måneden – omtrent 1,2 millioner libanesiske pund, men nå, etter kollapsen, er den samme summen verdt omkring 50 dollar.

I et land som importerer de fleste varene fra utlandet, kommer man ikke langt med 50 dollar i måneden.

De siste ukene og månedene er det for mange blitt vanskelig å få tak i medisiner og bensin, strømbruddene har vært hyppige og prisen på basisvarer har gått opp.

Staten Libanon mangler rett og slett pengene til å betale for importen og subsidiene av disse varene.

Nylig meldte Verdensbanken at den økonomiske krisen i Libanon er blant verdens verste siden 1850-tallet, og halvparten av befolkningen lever nå i fattigdom.

Dette i et land som lenge ble sett på som blant Midtøstens mest velstående.

BENSINKRISE: Sjåfører i Libanon må vente timevis i kø for å få fylt opp maksgrensen på 20 liter. Foto: Kyrre Lien, VG

Turister flokker til

Etter en sikkerhetsbrief fra pilotene og underskriving av et dokument som fraskriver dem alt ansvar ved eventuell død, er det klart for tur.

Mens husene under blir stadig mindre, åpenbarer Libanons storslåtte natur seg. Fra luften ser det frodige landet idyllisk ut, med lange kritthvite strender, grandiose hoteller og svømmebasseng forbeholdt de rike.

Men fugleperspektiver avslører også de endeløse bensinkøene landet nå opplever.

Piloten Jad El Akoum forteller at han er spesielt utvalgt for å fly turister.

– Du må være veldig flink, men også kunne snakke engelsk, forteller han.

Han sier de allerede har fått 800 bookinger fra turister siden de startet med prosjektet i starten av juli, såpass mange at de har måttet si nei til flere.

LUFTIG: Det libanesiske militæret lokker med slagordet «Libanon fra oven». Foto: Kyrre Lien, VG

Frykter sekterisk krig

Libanon grenser til Syria – et land som har vært i krig i ti år, samt mot Israel, som Libanon har vært i flere kriger med. Men den militære styrken regnes ikke som voldsomt slagkraftig. Det libanesiske militæret rangeres nemlig på 116. plass blant verdens 139 sterkeste militær.

– Libanesere flest ser på militæret som en viktig garantist for en sammensatt nasjon. Skrekkscenarioet – marerittet – er at militæret skal splittes opp på sekterisk basis, skriver Libanon-forsker Rania Maktabi ved Høgskolen i Østfold til VG.

Det er nettopp det enkelte forskere og innbyggere i Libanon frykter: at den økonomiske situasjonen skal destabilisere landet ytterligere. Kanskje til og med drive landet ut i en sekterisk krig igjen, slik som i borgerkrigen fra 1975 til 1990.

Landet huser nemlig kristne, sunni- og sjiamuslimer, blant annet.

DEMONSTRASJONER: Over hele Libanon har demonstranter sperret veiene med brennende dekk. Men protestene er av lavere intensitet enn de i 2019. Foto: Kyrre Lien, VG

Militær svømmetur

Situasjonen for militæret er såpass prekær at militæret har mottatt 70 tonn med mat hver måned fra Qatar.

Men for å få mer penger inn i kassa, er det ikke bare helikoptrene militæret byr på. De har også åpnet opp svømmebassengene sine i landet.

Gradestokken har ligget stødig på 30 de siste ukene, og her kommer militæret med en litt rimeligere utgave enn andre svømmebasseng – omkring 20 kroner koster det å få adgang.

En militærkilde forteller til avisen Arab News at dette er en helt ny måte for militæret å få inn penger på, og at de aldri har tydd til noe slik før. «De økonomiske inntektene fra dette initiativet er ikke nok til å sikre militæret midt i denne økonomiske kollapsen. Kanskje det vil dekke to prosent av det de trenger. Det som er bra, er at de får betaling i kontanter».

FRA LÆRER TIL GUIDE: Jad El Akoum trener til vanlig opp militære piloter i Libanon, men har nå blitt satt til å fly turister. Foto: Kyrre Lien, VG

Etter femten minutter i lufta er helikopteret trygt nede på bakken, og libaneseren Zeina Azar er over seg av begeistring.

– Det var fantastisk, utbryter hun.

Sønnen Elay (6), som er kledd i militæruniform og holder en falsk håndgranat, sier seg enig: «Det var fantastisk!»

Zeina mener at Libanon skal komme seg gjennom denne krisen også.

– Situasjonen nå er veldig vanskelig, men Libanon har vært i verre tider. Samtidig klarer vi oss alltid, og jeg håper vi reiser oss igjen, forteller hun.

VG I BEIRUT: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon. Foto: Benedicte Tobiassen

