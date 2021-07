ANDRE ULYKKE PÅ TO ÅR: Åtte fallskjermhoppere og én pilot omkom etter at et propellfly havarerte like etter avgang i Örebro torsdag kveld. I juli 2019 omkom like mange personer i en lignende flyulykke i Umeå. Foto: Jeppe Gustafsson / TT NYHETSBYRÅN

Fallskjermmiljøet i Norge: − Venner av oss er berørt

Fallskjermentusiaster i Sverige og Norge er sterkt preget av flyulykken som tok ni liv torsdag.

Av Pernille Solheim

– Dette er helt fryktelig, sier Anna Oscarson til VG fredag morgen.

Oscarson er kommunikasjonssjef i Det svenske fallskjermforbundet som har rundt 1500 medlemmer på landsbasis.

– Alle er berørt og alle er veldig triste. Vi forsøker å ta vare på hverandre, fortsetter hun.

Det var torsdag kveld at åtte fallskjermhoppere og én pilot omkom etter at et propellfly havarerte like etter avgang i Örebro i Sverige.

Ulykken skjedde i forbindelse med en såkalt «hoppuke», og like etter hendelsen i går kveld beskrev politiet ulykken som et totalhavari.

Oscarson selv har ikke reist til området. Hun sier til VG at hun fortsatt vet lite hvem som var om bord i flyet.

Også det norske fallskjermmiljøet er berørt av ulykken.

Avtroppende styreleder i Norges Luftsportforbund (NLF) Kristian Moxnes sier til VG at de torsdag kveld ringte rundt for å få oversikt over hva som har skjedd.

– Det har kommet ut lite informasjon, men vi vet at venner av oss har vært involvert og at venner av oss er berørt. Sånn er det med fallskjermhopping – det er et lite miljø, og et internasjonalt miljø, sier Moxnes.

– Nå har det skjedd litt for ofte

For bare to år siden opplevde det svenske fallskjermmiljøet en lignende tragedie. Da omkom ni personer i en flyulykke i Umeå.

Åtte av dem skulle hoppe i fallskjerm, den siste var piloten om bord.

– Det er er veldig trist og spesielt at det har skjedd nå igjen. Det skjer jo utrolig sjelden at fallskjermfly krasjer, men nå har det skjedd litt for ofte. Så det er veldig ekkelt, sier Moxnes.

Fagsjef i NLF Knut Lien befinner seg på Rikssenteret for fallskjermidrett ved Rena fredag morgen, og har akkurat gjennomført et hopp når VG snakker med ham.

– Hoppdagen går jo, men alle rister på hodet og er oppgitt og lei seg. Vi vet ikke om noen av oss kjenner noen personlig. At det er nordmenn som kjenner noen av dem er veldig sannsynlig, sier han.

Ifølge Lien setter ulykker som denne i gang tankeprosesser hos fallskjermhoppere.

– Man reflekterer litt over det. Man slutter ikke å kjøre bil av at noen kjører seg i hjel, men man kan lære av det. Hva vi kan lære av denne ulykken vet vi ikke før vi har oversikt over hva som har skjedd.

Det pågår for tiden et arbeid i Norge for å forbedre sikkerheten ved fallskjermflygning, opplyser Lien. Arbeidet med dette ble delvis satt i gang på grunn av den forrige ulykken i Sverige.

Lien understreker at man fortsatt vet for lite om den siste ulykken til å si noe om hva som gikk galt. Men han noterer seg at flyet havarerte kort tid etter takeoff.

– Det er absolutt det verste som kan skje; at man får problemer når det er for lavt til at man rekker å hoppe ut. Da er det ingen tid til å gjøre noen ting.