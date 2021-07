FANT LIK I VEGGEN: Politiet fant kroppen i Curtis Bay-området i Baltimore. Foto: Amy Davis / TNS via ZUMA Wire

Politimann arrestert etter at stesønn ble funnet død i veggen

Baltimore-politibetjent Eric Banks (34) ble arrestert etter at kolleger som rykket ut til hjemmet fant den døde stesønnen hans i et hull i veggen.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Politiet i Anne Arundel County i Maryland ble kontaktet av moren til Dasan Jones (15) på grunn av en barnefordeling-konflikt.

Ifølge Fox Baltimore skal hun ha oppgitt til politiet at hun ønsket å hente sønnen.

Da de kom til Banks’ hjem i Curtis Bay tirsdag, hevdet han at tenåringen hadde dratt derfra. Men de skal ha fått tillatelse til å gjennomsøke boligen.

Fant livløs kropp i veggen

I loftsetasjen var et hull i veggen delvis dekket over, og Eric Banks hevdet det var hans våpen-safe. Men da politiet kikket inn, fant de også kroppen til Dasan Jones som senere ble erklært død.

Banks ble da arrestert, men gjorde motverge og forsøkte ifølge Baltimore Sun å ta pistolen til en av betjentene som hadde satt på ham håndjern. Han skal også ha forsøkt å løpe fra politibilen.

Ifølge rettspapirer, skal han ha sagt «Du blir nødt til å få en slutt på dette» mens de sloss om våpenet.

Rømingsfare

På et fengslingsmøte torsdag ble han nektet kausjon på grunn av rømningsfare. Han er nå i beskyttelsesforvaring på grunn av potensiell selvmordsfare.

Assisterende riksadvokat Jason Miller hevdet torsdag at Banks har flyttet og gjemt stesønnens kropp. Han skal ha innrømmet dette til politiet.

Banks har jobbet i Baltimore-politiet i tre år og elleve år i marineinfanteriet før det.

Tidligere anklaget for partnervold

Banks skal ha vært anmeldt for partnervold for noen uker siden, men saken ble lukket for noen dager siden. Dasans mor hadde bedt om foreldreretten til både Dasan og parets to felles barn. 28. juni avslo en dommer hennes forespørsel om midlertidig besøksforbud.

På en pressekonferanse onsdag opplyste Baltimore-politisjef Michael Harrison at Banks allerede var suspendert før hendelsen, i påvente av utfallet av en tidligere sak. Nå er han suspendert uten lønn.

Myndighetene venter på obduksjonsrapporten for å finne ut hva Dasan Jones døde av.