Gisselsituasjon i svensk fengsel: Kebabpizza er på vei

To ansatte er tatt som gisler av drapsdømte innsatte på Hällbyanstalten utenfor Eskilstuna. De to gisseltagerne krever kebabpizza og et helikopter, og det førstnevnte skal være på vei til fengselet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kriminalvården, som tilsvarer kriminalomsorgen i Norge, bekrefter at det er en pågående gisselsituasjon i Hällbyanstalten.

Meldingen kom til politiet klokken 12.20 onsdag.

– Det er en veldig alvorlig hendelse, sier vikarierende sikkerhetssjef Jörgen From Nordin til TT, og legger til at de jobber med å få et overblikk over situasjonen.

Ifølge svenske Aftonbladet skal gjerningsmennene være væpnet med barberblader festet til tannbørster.

SVT skriver at gislene skal være en mann og en kvinne som er vikarer ved institusjonen.

Aftonbladet melder kl 17.23 at svenske innsatsstyrker har kommet frem til fengselet, og at de gjør seg klare til å gå inn i Hällbyanstalten.

STOR INNSATS: Politi, ambulanse, brannvesen og kriminalomsorgen er på stedet. Forhandlere har også kommet frem til fengselet. Foto: Pontus Stenberg

Kebabpizzaer er på vei

Flere svenske medier skriver at gisseltagerne krever et helikopter.

Aftonbladet skriver i 15.30-tiden onsdag at gisseltagerne også har kommet med et mer bisart krav: kebabpizza til alle 20 innsatte på deres avdeling i bytte mot et gissel.

I en senere oppdatering melder avisen at pizzaene er på vei til fengselet.

– Jeg trodde de tulla da de ringte og spurte om 20 pizzaer, sier eieren av Hällby pizza til Aftonbladet.

Dømt for drap

Kriminalomsorgen oppir til SVT at to innsatte har barrikadert seg i vaktrommet på en av avdelingene med to ansatte.

– De innsatte er dømt for drap, bekrefter From Nordin per e-post til GP.

Både Aftonbladet og Expressen opplyser at de to innsatte regnes som voldelige og farlige.

SPERRET: Politiet har opprettet en stor sikkerhetssone rundt fengselet. Foto: Pontus Stenberg

– Vi har ingen informasjon om skadesituasjonen akkurat nå. Vi får se ettersom ting utvikler seg, sier politiets pressetalsperson Angelica Israelsson Silfver til Expressen like før klokken 15.

– Det er en pågående gisselsituasjon og kriminalomsorgen har satt krisestab. Personalets pårørende er informert. Vi har ingen kjennskap til hvordan de to ansatte har det akkurat nå, sier pressesekretær ved Kriminalvården, Torkel Omnell, til SVT rundt klokken 15.

Høysikkerhetsfengsel

Kameraene i rommet skal være dekket til.

Ifølge kriminalomsorgen er Hällby en fengselsinstitusjon i øverste sikkerhetsklasse med 98 soningsplasser. Anstalten er beregnet på høyrisiko-innsatte. De har rundt 100 ansatte.

SONING: To fengselsansatte er tatt som gisler av innsatte på Hällbyanstalten i Kvicksund utenfor Eskilstuna. Foto: JOAKIM BERGLUND / TT NYHETSBYRÅN

Det svenske politiet opplyser i en pressemelding 14.06 onsdag at de har flere politipatruljer med ulik spesialkompetanse ved vid Hällbyanstalten som bistår kriminalomsorgen og redningstjenesten.

Blant andre forhandlere og innsatsstyrker skal være på stedet.

Klokken 15.11 melder de at de har igangsatt en kidnappingsetterforskning og jobber videre med innsatsen.

Eskilstuna ligger ca. 1,5 time vest for Stockholm. Hällbyanstalten ligger ifølge kriminalomsorgens hjemmeside i Kvicksund, rundt 13 kilometer utenfor Eskilstuna.

Politiet sjekker alle kjøretøy på veien mot anstalten, skriver SVT.

Skal også ha skjedd tidligere

Ifølge lokalavisen Eskilstuna-kureren, ble en ansatt tatt til gissel av to innsatte ved samme høyrisikofengsel i 2004. Da også hadde gjerningspersonene hjemmelagde våpen. De ga de opp frivillig etter seks timer med forhandlinger.

Avisen skriver at de onsdag blir stoppet 200–300 meter fra anstalten og at de ikke får ta bilder av stedet.

Fengselet selv oppgir til TT at de ikke vil kommentere hendelsen på nåværende tidspunkt. De henviser til pressetjenesten ved kriminalomsorgen.

