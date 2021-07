Gisselsituasjon i svensk fengsel

To fengselsansatte er tatt som gisler av insatte på Hällbyanstalten utenfor Eskilstuna.

Det oppgir svenske Kriminalvården til nyhetsbyrået TT.

– Det er en veldig alvorlig hendelse, sier vikarierende sikkerhetssjef Jörgen From Nordin til SVT.

Han sier også at situasjonen er låst.

Skal ha barberblader

Kriminalomsorgen oppir til SVT at to innsatte har barrikadert seg i vaktrommet på en av avdelingene med to ansatte.

Ifølge svenske Aftonbladet skal gjerningsmennene være væpnet med barberblader festet til tannbørster og kreve et helikopter.

SONING: To fengselsansatte er tatt som gisler av insatte på Hällbyanstalten utenfor Eskilstuna. Foto: JOAKIM BERGLUND / TT NYHETSBYRÅN

Kameraene i rommet skal være dekket til.

Ifølge kriminalomsorgen er Hällby en fengselsinstitusjon i øverste sikkerhetsklasse med 98 soningsplasser.

Det svenske politiet opplyser i en pressemelding 14.06 at de har flere politipatruljer med ulik spesialkompetanse ved vid Hällbyanstalten som bistår kriminalomsorgen og redningstjenesten.

Blant andre forhandlere og innsatsstyrker skal være på stedet.

– Akkurat nå jobber vi med å få et tydeligere bilde av situasjonen. De insatte er dømt for avorlig kriminalitet, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå ut med hva de er dømt for, sier From Nordin til Aftonbladet.

Avisen skriver også at deres kilder hevder at de to gisseltakerne er tungt kriminelt belastet og regnes som voldelige og farlige. Expressen skriver at de er dømt for drap.

Ifølge SVT kom alarmen til politiet like før halv ett onsdag ettermiddag.

Eskilstuna ligger ca 1,5 time vest for Stockholm.

Politiet sjekker alle kjøretøy på veien mot anstalten, skriver SVT.