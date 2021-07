Gisseldrama i svensk fengsel: De ansatte er sluppet fri

To ansatte ble tatt som gisler av drapsdømte innsatte på Hällbyanstalten utenfor Eskilstuna. Nå er de sluppet fri. De to gisseltagerne krevde kebabpizza og et helikopter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge svenske Aftonbladet skal gjerningsmennene ha vært væpnet med barberblader festet til tannbørster.

Politiet opplyser like etter 21.30 at begge gislene er sluppet fri, ifølge avisen. Begge fremstår som uskadede.

– Vi er veldig takknemlige for denne lykkelige slutten etter en veldig alvorlig situasjon, sier sikkerhetssjefen i fengselet, Jörgen From Nordin, i en presseuttalelse.

De ansatte som ble tatt til fange er en mann og en kvinne som jobber som vikarer ved institusjonen, ifølge SVT.

Den svenske kriminalomsorgen oppgir til kanalen at gisseltakerne barrikaderte seg på et av vaktrommene. De er begge tidligere dømt for drap.

STOR INNSATS: Politi, ambulanse, brannvesen og kriminalvården er på stedet. Forhandlere har også kommet frem til fengselet. Foto: Pontus Stenberg

Ville ha pizza til hele avdelingen

Gisseltagerne skal ha krevd et helikopter i bytte mot gislene, skriver flere svenske medier.

Ifølge Aftonbladet kom de også med et mer bisart krav: kebabpizza til alle 20 innsatte på deres avdeling i bytte mot et gissel.

– Et slikt krav kan man eventuelt imøtekomme, det er ganske smart, sier tidligere politibetjent Torbjörn Sivertsson til avisen.

Kl 18.18 bekreftet fengselet til Expressen at pizzaene hadde kommet frem.

– Jeg trodde de tulla da de ringte og spurte om 20 pizzaer, sier en av ansatte på Hällby pizza, Beshar Toma, til avisen.

Pizzabakeren hevder samtidig overfor SVT at han ikke fikk betalt da Kriminalvården hentet pizzaene.

Høysikkerhetsfengsel

Ifølge kriminalvården er Hällby en fengselsinstitusjon i øverste sikkerhetsklasse med 98 soningsplasser. Anstalten er beregnet for høyrisiko-innsatte. De har rundt 100 ansatte.

SONING: To fengselsansatte er tatt som gisler av innsatte på Hällbyanstalten i Kvicksund utenfor Eskilstuna. Foto: JOAKIM BERGLUND / TT NYHETSBYRÅN

Det svenske politiet opplyste i en pressemelding 14.06 onsdag at de hadde flere politipatruljer med ulik spesialkompetanse ved vid Hällbyanstalten som bisto kriminalvården og redningstjenesten.

Blant andre forhandlere og innsatsstyrker skal ha blitt sendt til stedet. Politiet har også påbegynt en kidnappingsetterforskning.

Eskilstuna ligger ca. 1,5 time vest for Stockholm. Hällbyanstalten ligger ifølge kriminalverdens hjemmeside i Kvicksund, rundt 13 kilometer utenfor Eskilstuna.

Klikk for å aktivere kartet

Har skjedd tidligere

Ifølge lokalavisen Eskilstuna-kureren, ble en ansatt tatt til gissel av to innsatte ved samme høyrisikofengsel i 2004. Da også hadde gjerningspersonene hjemmelagde våpen. De ga de opp frivillig etter seks timer med forhandlinger.

Avisen skriver at de onsdag blir stoppet 200–300 meter fra anstalten og at de ikke får ta bilder av stedet.

Fengselet selv oppgir til TT at de ikke vil kommentere hendelsen på nåværende tidspunkt. De henviser til pressetjenesten ved kriminalvården.