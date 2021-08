NY PRESIDENT: Ultrakonservative Ebrahim Raisi tas denne uka i ed som Irans nye president. En av hans største utfordringer blir atomforhandlingene med Vesten. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Atomforhandlingenes fremtid ligger i hendene på Raisi

Ultrakonservative Ebrahim Raisi, som vant valget i juni, overtar denne uka som president i Iran. En rekke utfordringer venter ham.

Av NTB-Isabel Müller Eidhamar

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var med god margin at Irans øverste dommer og leder for rettsvesenet gikk av med seieren i presidentvalget 18. juni. Raisi fikk 62 prosent av stemmene.

Tirsdag innsettes han som president.

Spørsmålet er om han klarer å hjelpe kriserammede Iran ut av en økonomisk hengemyr og overbevise USA om å fjerne sanksjonene som i dag nærmest kveler landet.

60-åringen overtar etter Hassan Rouhani. Hans største prestasjon var atomavtalen mellom Iran og seks stormakter i 2015. Det ble et diplomatisk vendepunkt – feiret i Barack Obamas USA som en stor seier.

Nå står kampen om å gjenopplive avtalen som Donald Trump trakk USA ut av i 2018.

HÅP: Avtroppende president Hassan Rouhani har sagt han håper Raisi vil fortsette atomforhandlingene med USA, slik at de amerikanske sanksjonene mot landet kan lettes. Foto: Iranian Presidency Office / AP / NTB

Menneskerettighetsbrudd

Mange tar Raisis seier med en klype salt. Over halvparten av de iranske velgerne unnlot å stemme i juni etter det flere betegner som store demokratiske overtramp.

Politikerne som ble vurdert som Raisis største konkurrenter, fikk nemlig ikke lov å stille til valg. I tillegg har Raisi i sitt virke som dommer flere ganger blitt kritisert av Vesten for menneskerettighetsbrudd.

Amnesty International mener Raisi må etterforskes for forbrytelser mot menneskeheten.

– At Ebrahim Raisi har nådd presidentembetet i stedet for å bli etterforsket for krigsforbrytelser som drap, kidnapping og tortur, er en dyster påminnelse om at det råder straffrihet i Iran, sa generalsekretær Agnès Callamard i menneskerettsorganisasjonen rett etter valget.

STØTTE: En støttespiller av Ebrahim Raisi holder opp en bilde under en kampanje i Teheran i juni. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Raisis sure forhold til Vesten gjør at forbindelsene til Irans naboland blir enda viktigere enn tidligere dersom han skal lykkes. Irans økonomiske problemer vil være presidentens største utfordring, påpeker forsker Clement Therme.

– Hans hovedmål vil være å forbedre den økonomiske situasjonen ved å forsterke Irans forhold til nabolandene, sier Therme til nyhetsbyrået AFP.

Håp for en ny atomavtale

Det er viktig at de amerikanske sanksjonene forsvinner for å få fart på økonomien. Det vil åpne for at landet i større grad kan styrke handelen med ikke-vestlige land som Kina og Russland.

Det er ikke første gang iranere lever under sanksjoner. I 2006 innførte FNs sikkerhetsråd sanksjoner i et forsøk på å presse det iranske regimet til å gi økt innsyn i landets atomprogram, som lenge ble vurdert som en sikkerhetsrisiko.

Her er også bakteppet for atomavtalen. Avtalen fra 2015, kalt JCPOA, gikk nemlig ut på at sanksjonene skulle opphøre i bytte mot at Iran tillater innsyn i, og begrenser omfanget av, atomprogrammet sitt, påpeker FN-sambandet.

SANKSJONER: President Joe Biden har sagt USA er villig til å reforhandle atomavtalen med Iran. Amerikanske sanksjoner har kneblet den iranske økonomien de siste årene. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Men da Trump trakk USA ut av avtalen, gjeninnførte han også amerikanske sanksjoner. Det fikk Teheran til å etter hvert trekke seg fra flere forpliktelser i atomavtalen.

I år har president Joe Biden gitt støtte til forhandlingene om å blåse liv i avtalen.

USAs sanksjoner har de siste årene forverret den økonomiske krisen i Iran, ved blant annet å prøve å stoppe oljeeksporten.

Misnøyen blant iranere har ført til store demonstrasjoner de siste årene, og i juli gikk demonstranter i den oljerike Khuzestan-provinsen ut på gata for å uttrykke sitt sinne.

Høy arbeidsledighet

Tilværelsen for mange iranere har blitt enda verre under pandemien, som har rammet Iran hardere enn noe annet land i Midtøsten. Flere sliter i dag med å klare seg, arbeidsløsheten er høy, og den avtroppende presidenten har fått mye av skylden.

Raisi selv har sagt han ikke vil forhandle fram en ny atomavtale for enhver pris.

Ifølge ham vil regjeringen kun støtte forhandlinger som garanterer Irans nasjonale interesser.

Seks runder med atomsamtaler mellom Iran og stormaktene ble holdt i østerrikske Wien fra april til juni. USA har deltatt indirekte, og så langt er det ikke satt en dato for nye forhandlinger.

KOMPROMISS: Raisi har sagt han ikke vil forhandle fram en ny atomavtale for enhver pris. Ifølge ham vil regjeringen kun støtte forhandlinger som garanterer Irans nasjonale interesser. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Manglende hastverk

Ifølge Therme har ikke den påtroppende regjeringen i Teheran noe ønske om å skynde seg i forhandlingene og inngå et snarlig kompromiss. De ultrakonservatives mistro til USA er sterk.

Ifølge Laylaz er atomavtalens fremtid en av faktorene som vil påvirke landets økonomiske skjebne.

– Hvis Iran erklærer sin intensjon om å ikke fortsette atomforhandlingene, vil sanksjonene bestå, sier han.