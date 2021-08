PARADISPLASSEN: En støvete rundkjøring i Raqqa, kalt paradisplassen, var der IS utførte noen av sine mest brutale handlinger. Foto: Kyrre Lien, VG

Raqqa sliter etter IS-terroren: Solgte kebab ved «dødens rundkjøring»

RAQQA (VG) De bestialske drapene har brent seg fast i minnet til Walid Sitam. Først hugget IS-soldatene hodene av sine ofre, så spiste de grillet kylling i kebabsjappen hans.

Av Kyrre Lien

Da faren til 57-åringen kjøpte en jordflekk i Raqqa på slutten av 60-tallet, var det ingenting annet der. Kun sauer som gresset.

Der skulle han bygge sin fremtid – et hjem til familien, og en kebabsjappe de døpte «koko».

«Det er jo bare ørken der!» hadde farens venner advart.

Men etter hvert som byen ble større, vokste plassen utenfor restauranten seg til å bli det nye sentrumet av Raqqa i nord-Syria.

Paradisplassen ble rundkjøringen hetende, for på sommeren når temperaturene ble ubarmhjertige, dro barn dit for å bade i fontenen.

Alt dette kunne Walid følge med på fra innsiden av familierestauranten han etter hvert overtok.

Slik så det ut i Raqqa etter at IS var beseiret: Dødens hovedstad

KOKO: I 54 år har familien til Walid Sitam (57) drevet kebabsjappen "koko" i sentrum av Raqqa, i nord-Syria. Foto: Kyrre Lien, VG

Kravene fra IS

I slutten av 2013, da IS kriget til seg kontrollen over Raqqa, var det ikke alle innbyggerne som hadde valget om å flykte.

– De krevde at jeg måtte kle meg i svart og at jeg måtte få langt skjegg. Men det er ikke så lett å gro langt skjegg når du er en gammel mann som meg, forteller Walid Sitam.

Familien til Walid ble værende. Han hadde jo familiebedriften han måtte drive videre i byen, som IS etter hvert skulle kalle sin hovedstad.

Og der de skulle befeste sitt terrorregime, var på nettopp paradisplassen.

HENRETTET: Før ofrene ble henrettet, ble navnene og de påståtte forbrytelsene ropt ut på høyttalere på paradisplassen i Raqqa. Foto: Privat

Rundkjøringen var omkranset av et gjerde med pigger av metall.

– Barn, kvinner, soldater, menn. Alle som ble henrettet av IS, ble henrettet her, forteller han.

– Jeg husker en av de første henrettelsene de gjorde sommeren 2014 av to ungdommer. De svartkledde mennene løftet sverdet, og hodet trillet to meter. Jeg kunne se hvordan den andre gutten ble vettskremt, før det var hans tur.

Hodene ble plassert på piggene, som advarsel om at alle måtte følge IS’ strenge sharialovgivning. Alt var en del av IS’ propagandamaskineri, og bildene spredte seg.

Paradisplassen var blitt beryktet verden over.

PARADIS: Fra kontorplassen sin ble Walid ufrivillig tilskuer til de bestialske handlingene rett utenfor. Foto: Kyrre Lien, VG

Lukten av lik

– Det var ikke så mange som ville komme til restauranten min på den tiden. Det luktet så sterkt fra likene, forteller Walid.

Naboene og butikkeierne hvisket seg imellom og ga stedet et nytt og mer passende navn: helvetesplassen.

– På hver en stolpe rundt rundkjøringen var det et hode. Det var så mange at det ikke gikk an å telle, sier Walid.

KEBAB: Da terrororganisasjonen IS kontrollerte Raqqa, kom IS-krigerne ofte inn på kebabsjappa «koko» for å spise. Foto: Kyrre Lien, VG

Inne på kebabsjappa prøvde de å få butikken og livet til å gå rundt, men brutaliteten på plassen rett utenfor ble stadig verre.

Blodet fløt bokstavelig talt i gatene.

– En gang så jeg at IS-krigerne spilte fotball ute på plassen – med hodene til et av ofrene deres.

Etterpå kom de inn på restauranten og spiste grillet kylling.

Til slutt var det bare IS-krigere og deres familier som kom til ham for å spise middag.

De var fra alle nasjoner, og mange av dem var fra Europa og snakket sammen på engelsk, minnes han.

Fakta om krigen i Syria * Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. * Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. * En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre. * Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen. * Den ytterliggående islamistgruppa IS (Den islamske staten) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. * IS har sine røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003. * IS kontrollerte på det meste rundt en tredel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria, deriblant store ubebodde ørkenområder. * En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både IS og kurdisk milits. * I oktober 2019 trakk USA ut de fleste av sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene. * Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. * Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner er på flukt inne i Syria. * FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført fram. (NTB) Vis mer

RUINER: Store deler av Raqqa er fremdeles ødelagt. Foto: Kyrre Lien, VG

Raqqas fall

I slutten av 2017 var det intense kamper mellom IS og kurdiske styrker, samt den USA-ledede koalisjonen. Raqqa skulle tas tilbake.

Hver dag utførte koalisjonen i snitt 150 luftangrep, som skal ha forårsaket 1600 sivile dødsfall.

– Tiden da kampene raste, var grusom. Det var ikke vann, ingen strøm og det var bombing og skyting hele tiden. Vi var så redde, forteller Walid.

Kampene etterlot 36 prosent av bygningene i Raqqa helt ødelagt.

ET HJEM: Walid Sitam viser VG der han vokste opp og bodde, før det ble ødelagt i 2017 av det han tror var et luftangrep. Foto: Kyrre Lien, VG

Walid tar med VG inn til sitt forkullede skall av et hjem.

Han nikker mot det ene rommet, der familien pleide å samles for middag. Vinduene er murt igjen og soten dekker det som en gang var maling.

Walid sier at de ikke har fått noen hjelp, så nå sparer de selv opp penger til å kjøpe seg et nytt hus. Også dette bare et steinkast unna rundkjøringen.

– Gjenoppbyggingen av Raqqa går sakte, men nå er i det minste sikkerhetssituasjonen litt bedre, forteller han.

TIL RAQQA: Veiene rundt Raqqa beskrives fremdeles som farlige. Lange strekker med ørken gjør at soveceller fra IS fremdeles utgjør en trussel, spesielt om natten Foto: Kyrre Lien, VG

Fortsatt livsfarlig

Et fint betongstøv dekker nesten alt i den tidligere terrorhovedstaden. Over alt er det knuste boligblokker, skuddhull, splintskader og bygningsarbeid.

Bygningene beskrives som livsfarlige for innbyggerne i en fersk rapport fra Redd Barna fordi så lite er blitt gjenoppbygd og rehabilitert.

Bortsett fra paradisplassen, da, som er blitt pusset opp.

Det gamle piggjerdet er erstattet med nye pigger og en ny fontene er på plass. Den har riktignok sluttet å fungere, så nå nyter noen øyenstikkere det algebrune vannet.

Noen kvartaler bortenfor sitter familien Al-Asin i toppetasjen av en boligblokk. Veggene er borte og armeringsjern henger ned fra taket.

– Vi flyttet inn for to måneder siden. Vi har ikke råd til å leie oss noe annet, forteller Mahmoud Al-Asin (26).

FLYKTET: Familien Al-Asin er blant de omkring 300 000 menneskene som nå bor i Raqqa. 200 000 har flyktet eller blitt drept. Foto: Kyrre Lien, VG

Mistet alt

Familien fikk huset sitt bombet og mistet alt i den ti år lange borgerkrigen i Syria, etter at hjemmet deres ble bombet.

– Her vi bor nå, er det farlig, men vi har ikke noe valg. Gud vil beskytte oss, forteller Mahmoud.

Nesten fire år etter at IS ble drevet ut av byen, er fremdeles 80 prosent av skolene ødelagt, og mange familier bor i hus som snart kan falle sammen eller som ikke er ryddet skikkelig for eksplosiver, skriver Redd Barna i rapporten.

– Barn risikerer å bli skadet eller drept av å rett og slett være i hjemmene sine, som ligger i ruiner, sier Syria-direktør Sonia Khush i en uttalelse fra organisasjonen.

Ødelagt infrastruktur, mangel på rent vann, en pandemi og en økonomi som går stadig dårligere, er det innbyggerne i Raqqa lever med. Det har gjort at stadig flere har valgt å forlate byen og heller bosette seg i flyktningleirer, ifølge Redd Barna.

les også Kampen er ikke over: Slik er jakten på IS-krigerne

RAQQA: Mange av barna i Raqqa mangler tilgang på skoleundervisning og trygge hjem. Foto: Kyrre Lien, VG

På paradisplassen er det en konstant strøm av biler og folk. Utenfor kebabsjappa «koko» lukter det shawarma og eksos.

På andre siden av familiebedriften har soldater fra Syriske demokratiske styrker (SDF) søkt ly fra solen.

Fremdeles rammes Raqqa av enkelte sovecelleangrep fra IS.

– Det er umulig å glemme det som skjedde her. Det var den verste tiden i mitt liv, sier Walid.

Han tror han må leve med det han så i Raqqa, resten av livet.

– Jeg våkner ofte med mareritt om det jeg så utenfor vinduet her, forteller han.

VG I SYRIA: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra nord-Syria. Foto: Privat

