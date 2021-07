JOURNALIST OG AKTIVIST: Masih Alinejad, her på ett møte i 2016. Foto: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rettsdokumenter: Iranske etterretningsagenter ville kidnappe amerikansk journalist

Fire iranske etterretningsagenter og en medsammensvoren boende i USA skal ha ønsket å kidnappe en kvinnelig amerikansk journalist og aktivist som er kritisk til det iranske regimet.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det blir kjent i en føderal tiltale som har blitt offentliggjort onsdag, skriver NBC, som refererer rettsdokumentene.

Her kommer det frem at de fire hadde til hensikt å kidnappe kvinnen, fra Brooklyn i New York, og frakte henne til Iran.

Grunnen er at hun høylytt har forsøkt å endre holdningene til prestestyret i Iran.

– Dette er ikke noe vilt filmmanus. Vi mener gruppen, som har støtte fra det iranske regimet, har konspirert for å kidnappe en journalist på amerikansk jord og mot hennes vilje føre henne til Iran. Det skjer ikke på vår vakt, sier nestsjef William F. Sweeney i FBI.

FBI-TOPP: William F. Sweeney la frem tiltalen mot de fire iranske mennene. Foto: John Minchillo / AP

Han understreker at de vil gå aggressivt til verks mot utlendinger som forsøker å begå ulovligheter i USA.

I tillegg til de fire mennene er en California-bosatt mann siktet for å bistå med finansiell støtte til operasjonen.

Kvinnen er ikke navngitt i rettspapirene, men en politikilde har identifisert henne som Masih Alinejad. Allinejad bekrefter overfor NBC at det er hun det dreier seg om.

Hun sier hun har vært jaktet på i flere år, men at dette er første gang at reelle planer har blitt stoppet. Hun hevder agentene alle tilhører det iranske sikkerhetsdepartementet.

– Regimet har allerede fengslet min bror og avhørt familien min. Nå, dette, bare for å true meg til stillhet.

I rettsdokumentene kommer det også frem at mennene leide private etterforskere for å overvåke Alinejad i 2020 og i år.

En av de fire tiltalte skal ha søkt etter en tjeneste som tilbyr speedbåter lignende de fra det militære kan gjennomføre maritim evakuering av New York, og maritime reiser fra New York til Venezuela. Venezuela er et land som har vennlige relasjoner med regimet i Iran.

Tidligere i år la amerikansk etteretning frem en rapport hvor det kommer frem at Iran, sammen med Russland, forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2020.

Iranske cyberagenter skal blant annet ha utgitt seg for å være Proud Boys og sendt e-poster til Demokratenes velgere.