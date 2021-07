STR / EPA Minst 72 mennesker er drept. Over 1200 er arrestert etter plyndringer og uro. Protestene i Sør-Afrika er blant de største siden apartheidsystemet ble avviklet i 1994. – Dette er en varslet katastrofe, sier professor Thorvald Gran.

– En varslet katastrofe

Dødstallene stiger. Butikker og kjøpesentre er plyndret. Veier er stengte, og sykehusene mangler tilgang på medisiner. 2500 soldater er satt ut til å stoppe opptøyene i Sør-Afrika.

Men kaoset fortsetter - for sjette dag på rad.

Hvorfor skjer dette nå?

– Jeg forstår godt at de gjør opprør, sier Thorvald Gran til VG.

Professoren i statsvitenskap har spesialekspertise på Sør-Afrika.

Tre tiår har gått siden landet opphevet de forhatte apartheid-lovene og landets svarte majoritet fikk stemmerett og regjeringsmakt.

Men fortsatt er Sør-Afrika preget av segregering og ulikheter mellom svarte og hvite. Gran utdyper:

– Det styrende partiet ANC har ennå ikke gjennomført det sosialdemokratiske prosjektet som skulle bedre rettighetene for svarte etter apartheid. Det er en tragedie.

15-åring drept

En 15 år gammel gutt er blant menneskene som har blitt skutt og drept denne uken, melder det sør-afrikanske nettstedet News24 onsdag. Han skal ha blitt skutt av politiet da han så på en gruppe demonstranter som tok seg inn på en kjøpesenter.

– Politiet kom og begynte å skyte med gummikuler. Gutten ved siden av meg ble skutt i brystet og hans yngre bror ble skutt på kneet, sa en 14 år gammel jente som sto ved siden av gutten da han ble skutt, ifølge nettstedet.

Ifølge Sky News har politiet opplyst at mange av dødsfallene den siste uken skyldes at mennesker blir tråkket i hjel når store folkemasser plyndrer butikker. Ti personer skal ha blitt trampet i hjel under en plyndring i et kjøpesenter tirsdag.

Ifølge det lokale politiet vil de etterforske dødsfall som følge av ihjeltråkking, eksplosjoner og skyting.

Den siste dråpen

Etter at landets tidligere president, Jacob Zuma, i slutten av juni ble dømt til fengsel i forbindelse med korrupsjonsanklager, eskalerte opptøyene og uroen.

Gran mener det er flere årsaker til at sørafrikanere nå gjør opprør mot det styrende partiet i landet.

– Zuma har i all sin populisme og korrupte ledelse oppfordret til en dyp folkelig protest mot det styrende partiet ANC - også da han selv ledet partiet. ANC lovet i 1992 en radikal tilbakeføring av jord til svarte sørafrikanere. ANC lovet også et sosialdemokratisk konstitusjonelt regime. Begge deler har det blitt lite av.

Til nyhetsnettstedet News24 svarer en av demonstrantene på spørsmål om hvorfor de deltar i plyndringen:

– Vi er sultne, vi er her fordi vi er sultne. Kjøpesentrene er stengt og fattigdommen kommer, så vi er her for å få mat, svarte en av demonstrantene som ble sett utenfor Bidvest Warehouse i byen Durban.

Ifølge BBC ble en baby kastet fra en bygning i samme by etter at butikker i første etasje ble plyndret.

ANC African National Congress (ANC) er det største politiske partiet i Sør-Afrika. Vis mer

ROGAN WARD / REUTERS Opptøyene hindrer også trafikken, noe som forstyrrer transport- og forsyningskjeder i en av Afrikas største økonomier. Flere butikker er skadet og biler brent i Johannesburg. Folk plyndrer lokale supermarked og kjøpesentre.

Timevis i kø

Den tidligere presidenten Zuma står nå foran rettssak i en egen sak med anklager som korrupsjon, svindel og hvitvasking av penger. Han erkjente seg ikke skyldig i retten i mai.

Over 1.200 er blitt arrestert siden den tidligere presidenten begynte å sone sin 15 måneder lang straff.

I havnebyen Durban er det køer foran matbutikkene og bensinstasjonene fra klokken 4 om morgenen, melder en AFP-fotograf.

Ved et supermarked i den nordlige delen av Durban sto over 400 mennesker i kø mange timer før det åpnet onsdag. Plyndring og svikt i leveransene skaper uro og overdreven hamstring.

– Gå hjem og beskytt hjemmene deres! ropte en mann mot en gruppe samlet ved et gatehjørne, ifølge Reuters.

Ved flere bensinstasjoner er det rasjonering, og mange stasjoner er stengt med tomme tanker fordi en tredel av Sør-Afrikas drivstofforsyning er stengt som følge av uroen.

– Eneste måten

Gran forklarer at Zuma i sin presidentperiode ga mange lovnader om at de vanskeligstilte og arbeidsløse skulle få det bedre - uten at han noen gang gjorde noe særlig for å forbedre situasjonen selv.

– Han har uttrykt at «folket må protestere, men ikke akkurat nå - for nå er det jeg som styrer, så bare ta det med ro. Jeg skal fikse det slik at dere kan få det bedre, hold dere i ro enn så lenge.» Men når han så forsvinner ut av presidentrollen, da begynner opprøret å ulme. Og særlig da han blir satt i fengsel, så får folk vann på mølla. Da tenker de at det er på tide å gå i gatene.

– Har det noe for seg å gå i gatene og ramponere butikker?

– Det er den eneste måten de kan få oppmerksomhet på. Skal det skje noe, så må folk ut i gatene. I de største townshipene kan det bo en million mennesker i skur. Skal det skje en forbedring, må den millionen rusle inn i sentrum og demonstrere fysisk. Det skremmer myndighetene.

Township Township er en betegnelse på rasemessig avgrensede bydeler eller gettoer konstruert av apartheid-regimet i Sør-Afrika på slutten av 1800-tallet og varte til apartheids fall på 1990-tallet. Mange av disse områdene regnes i dag som forsteder. Townships i Sør-Afrika ble etablert for å huse svarte, indiske og fargede. Kilde: Wikipedia Vis mer

«En røver som president»

Gran kaller Zuma «en røver som president» og mener han har en interessant dobbeltrolle.

– På den ene siden var han en del av folket og ville mobilisere til opprør for å få bedre rettigheter blant svarte. Men så kom korrupsjonsanklagene frem i lyset - og likevel mister han ikke populariteten. Folk, særlig arbeiderklassen, har holdt fast på håpet om bedre rettigheter. At Zuma nå er i fengsel, gjør folk opprørt.

Protestene har vært sterkest i Johannesburg.

– Vi holder ikke åpent fordi vi vil bli plyndret og få ødelagt utstyr som det tok oss flere tiår å ha råd til, og de ansatte på 14 må være hjemme til det er trygt, uttalte eier av en lastebilvirksomhet i Johannesburg, Humphrey Jeffries til Al Jazeera:

– Etter 48 år med virksomhet, står vi overfor permitteringer og til og med nedleggelse nå. Vi klarte å komme oss gjennom coronagalskapen av lockdowns, men dette er for mye.

Tumelo Mosethli, en sørafrikansk gründer med base i Johannesburg, sier til samme avis at arbeidsplasser som går tapt som følge av uroen vil forsterke den nåværende alvorlige økonomiske situasjonen.

– Vi trenger ikke dette - å se folks butikker og virksomheter bli sløydet, sa han til Al Jazeera.

Protestene sprer seg

Men også i Zumas hjemprovins KwaZulu-Natal fortsetter dødstallene å stige.

Politiet melder nå at protestene sprer seg til flere provinser i landet, ifølge Reuters.

Cyril Ramaphosa ble innsatt som landets president i 2018 da Jacob Zuma trakk seg etter å ha blitt avsatt av ledelsen i ANC. Al Jazeera skriver onsdag ettermiddag at president Cyril Ramaphosa nå vil sette ut flere soldater for å stoppe uroen.

– Han har fryktet det grove opprøret Zuma organiserte. Styrken i opprøret nå kan minne om 80-årenes raseri over Apartheid, men er nå – så vidt vites – uten en nasjonal tydelig ledelse, slik ANC og fagbevegelsen var den gang, sier Gran.

KIM LUDBROOK / EPA En av mange omkomne protestanter de siste dagene. Pårørende sørger ved siden av den døde kroppen til en person som døde etter å ha plyndret varer fra butikker i Johannesburg.

Selv om det i dag er flust av styrtrike svarte og fattige hvite i Sør-Afrika, viser statistikken med at hudfarge fortsatt er en avgjørende faktor for velstand, ifølge NTB.

Arbeidsledigheten er nå på 36,5 prosent blant svarte, mens den er 8,8 prosent blant hvite.

Skade for 600 millioner kroner

Gran mener det ikke er noen umiddelbar løsning på konflikten og viser til at helt fra apartheidtiden har demokratiske prosesser i landet vært nokså svake.

I en uttalelse fra myndighetene onsdag er budskapet:

– Vi vil vil forsikre bedriftseiere i Western Cape om at vi vil gjøre alt vi kan for å forhindre offentlig uro som vil resultere i unødvendig plyndring og skade på virksomheter og offentlig eiendom gjennom aktiv, synlig politiarbeid og politimyndighet.

LUCA SOLA / AFP Sørafrikansk politi arresterer en mistenkt plyndrer i Bara kjøpesenter i byen Soweto. Folk blir evakuert fra en brennende bygning i sentrum av Sør-Afrikas nest største by, Durban. Mennesker ligger på bakken etter å ha blitt arrestert for å ha plyndret varer fra varehus og butikker i Sør-Afrikas største by, Johannesburg.

Flere land i Afrika er nå inne i sin verste smittebølge, og lengst sør på kontinentet står helsevesenet på randen av kollaps.

Ifølge politiministeren i Sør-Afrika risikerer volden at smitten øker kjapt i landet og at myndighetene nå vil innføre strenge coronarestriksjoner.

Myndighetene i Zumas hjemprovins KwaZulu-Natal anslår at det er gjort skade for nærmere 600 millioner kroner.