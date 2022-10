PROVOSERER STADIG: Nord-Koreas eneveldige diktator Kim Jong-Un.

Nord-Korea med nye missiloppskytinger

Diktaturet sier missilene ble avfyrt som svar på militærøvelser gjennomført av USA og Sør-Korea.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nord-Korea skal ha avfyrt to kortdistanse ballistiske missiler, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. De siterer kilder fra det sørkoreanske forsvaret.

Missiloppskytingen, den sjette på under to uker, kommer ifølge AFP som et svar på at USA og Sør-Korea har militærøvelser i regionen.

Det amerikanske atomdrevne hangarskipet USS Ronald Reagan ble utplassert i sørkoreansk farvann i går, for å vise styrke etter Nord-Koreas oppskyting tidligere i uken.

Japans statsminister har igjen måttet kommentere Nord-Koreas missiloppskytinger, og omtaler nattens som «absolutt uakseptabel».

Senest natt til tirsdag avfyrte Nord-Korea et missil over Japan.

For første gang på fem år fløy et missil over Japan, noe som førte til at landet måtte sende ut evakueringsalarm. Missilet var ifølge militæreksperter sannsynligvis av typen Hwasong-12, som kan nå Guam, som tilhører USA.

Nord-Korea har prøveskutt 40 raketter så langt i år, men FNs generalsekretær kalte den siste testen for en åpenbar opptrapping.

Natt til i går avfyrte Sør-Korea og USA på onsdag fire missiler i Japanhavet, som svar på Nord-Koreas avfyring natt til tirsdag.

Et av missilene traff bakken, og førte til panikk i byen Gangneung.