Alex Jones må betale 965 millioner dollar i Sandy Hook-erstatning

Juryen har blitt enig i den andre rettssaken mot Alex Jones som omhandler hans uttalelser og spredning av konspirasjonsteorier i etterkant av Sandy Hook-massakren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Rettssaken har pågått de siste tre ukene i en rettssal i Waterbury i delstaten Connecticut. En rekke av ofrenes familier har saksøkt Jones for æreskrenkelser.

Retten konkluderer med at Alex Jones må betale 965 millioner dollar, tilsvarende rundt 10 milliarder norsker kroner.

Til sammen var det 15 saksøkere i rettssaken. Summene hver enkelt saksøker får, varierer fra rundt 28 millioner dollar til 120 millioner dollar.

Familiemedlemmer av ofrene gråt i retten mens rettsavgjørelsen ble lest opp.

20 skolebarn og seks ansatte ble drept i en skyteepisode på Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012.

I august ble det kjent at Jones må betale til sammen 49,3 millioner dollar, tilsvarende over 500 millioner kroner, til familien til ett av barna som ble drept. Rettssaken fant sted i Austin, Texas.

Jones hevdet i sin nettavis InfoWars at massakren var en bløff som var iscenesatt av skuespillere for å skape blest om den lette tilgangen på våpen i USA. Han har senere medgitt at massakren fant sted.

Alex Jones varsler selv at han kommer til å anke dommen, ifølge Vice-journalisten Anna Merlan. Han omtaler dommen som en vits og truet i etterkant med at han kunne holde rettsprosessen gående i flere år.

Familiens advokater har argumentert for at Jones tjente penger på konspirasjonsteoriene i lang tid. Samtidig har familiene måttet tåle ti år med trakassering og drapstrusler fra Jones’ tilhengere.

– Hver eneste av disse familiene druknet i sorg, og Alex Jones tråkket på dem, sa advokat Chris Mattei i retten, ifølge Reuters.