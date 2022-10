Vladimir Putin og Valentina Matvijenko under et kvinneforum i 2018.

«Putins kvinne» foreslår fredssamtaler: − Han leter etter en vei ut

Moskvas kanskje viktigste kvinnelige politiker foreslår at parlamentene i Russland og Ukraina skal forhandle om fred. Ekspertene tror det er godt koordinert med president Vladimir Putin.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var på G20-møtet i Jakarta torsdag at Valentina Matvijenko, som er leder i det russiske overhuset, kom med sitt oppsiktsvekkende forslag, gjengitt av Tass.

– La oss prøve å forstå hverandre, finne avtaler, sier Matvijenko, som - i likhet med Putin - kommer fra St. Petersburg, og på samme måte som Putin la hun grunnlaget for sin politiske karriere blant annet ved borgermesterkontoret der.

– Hun foreslår at parlamentene i de to landene skal snakke sammen for å finne en vei ut av krigen. Det er sikker ikke noe hun kommer med bare på egen hånd, mener Jakub M. Godzimirski, forsker ved NUPI (Norsk Utenrikspolitisk institutt).

– Hvorfor kommer dette nå?

– Da Putin holdt sin tale ved innlemmelse av fire okkuperte ukrainske regioner i Russland for ei uke siden, kom han også med en «anmodning» til Ukraina om å innlede forhandlinger. Da var svaret fra Kyiv et klart «nei, ikke så lenge Putin sitter på toppen», sier Godzimirski til VG.

ANGREP: Ukrainske brannfolk slukker og rydder opp etter det som skal ha vært et russisk angrep mot en boligblokk i Zaporizjzjia torsdag.

– Og så kommer dette forslaget fra Matvijenko?

– Ja, hun foreslår en ny kanal så lenge som Zelenskyj ikke vil snakke med Putin og Putin kanskje ikke vil snakke med Zelenskyj. Det kan være at Putin sender denne kvinnen for å åpne en ny mulighet. Jeg tror ikke det er noe hun gjør på egen hånd. Det er nok godt koordinert med Putin. Det kan også være et forsøk på splitt og hersk i det ukrainske parlamentet, etter som det er partier der som er noe mindre kritiske til Russland enn Zelenskyjs parti.

– Kan det ha noe med at Russland er på defensiven militært akkurat nå?

– Ja, jo dårligere på bakken, jo mer villig vil de trolig være til å åpne forskjellige kanaler. Om det hadde gått veldig bra på bakken, hadde det jo ikke vært noen samtalepartner i Ukraina. Målet fra starten var å fjerne Zelenskyj og hans krets og erstatte dem med prorussiske ledere. Det har ikke gått slik de planla, nå går det enda dårligere militært, og de må finne ut hvordan de skal løse konflikten.

Vladimir Putin sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu på en militærmesse i Moskva i august.

– Det er mye mulig Putin leter etter en vei ut av krigen, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Finland til VG.

– Samtig har Putin mer og eller mindre malt seg selv inn i et hjørne etter som han for ei uke siden sa at de fire nye regionene som er annektert, «alltid vil være en del av Russland». Samtidig ville han at Kyiv skulle forhandle om en slutt på krigen. Men for Zelenskyj føler at det ikke er noe å forhandle om. Så lenge Putin anser annekteringene for evige, så vil ikke Zelenskyj forhandle. Det er ikke akseptabelt for Ukraina.

– Dette kan tolkes som at Putin prøver å finne en vei ut av krigen.

– Fordi det går dårlig i krigen?

– Som krigen ser ut nå, så vil Russland i nær fremtid lide ytterligere tap. De har ikke tilstrekkelig med styrker til å holde den lange frontlinjen. Hvis de kan finne en løsning, om ikke annet midlertidig, så ville de kunne kjøpe seg tid. Det kan gå helt til våren før de mobiliserte er klare i sine enheter. Men Ukraina, som har initiativet nå, er selvfølgelig ikke interessert i det. De har et vindu nå til å endre situasjonen på slagmarken, sier Ilmari Käihkö.

PUTIN-FORFATTER: Aage Borchgrevink er aktuell med boken «Krigs herren i Kreml».

Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og som i disse dager kommer med boken «Krigsherren i Kreml», ser også sammenhenger her:

– Det er absolutt mulig at Putin nå prøver å skape seg et handlingsrom. Vi ser det på russisk TV der folk blir forberedt på at det kan komme til å gå dårlig på slagmarken. Samtidig er det ikke uvanlig å sikre seg en veldig høy forhandlingsposisjon, som Putin blant annet gjør gjennom dulgte atomtrusler og annekteringen av de fire regionene i Ukraina. Ved å «maxe» på denne måten, kan det kanskje bli lettere for ham å komme i mål med noe, sier Borchgrevink til VG.

– Uansett blir det ikke lett å selge dette inn til russerne, ikke minst til deler av hans egen elite. Og noen må uansett ta skylden hvis det ikke går som den opprinnelige planen, noe det helt klart ikke gjør nå.

– Hva tenker du om mulige forhandlinger?

– Det er typisk at det kan være følere på ulike nivåer. Det kan sikkert være ting som vi ikke vet om - selv om Putins forslag og Kyivs kontante avslag for ei uke siden kunne tyde på at veien til forhandlinger var lang.

PS: Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov benekter påstander om at 700.000 russere har flyktet fra landet etter at Putin for drøyt to uker siden kunngjorde «del mobilisering», der 300.000 nye soldater skulle hentes.