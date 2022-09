GÅR AV: Annie Lööf går av som leder av det svenske Centerpartiet.

Centerparti-leder Annie Lööf går av

Annie Lööf (39) går av som partileder i Centerpartiet etter 11 år som følge av nederlaget i det svenske valget.

– Jeg står her i dag fordi jeg har en beskjed å gi. Jeg går av som Centerparti-leder, sier Lööf under en pressekonferanse torsdag.

39-åringen har vært Centerparti-leder siden 2011. Partiet gjorde det dårlig under valget, og Lööf sier det er naturlig å bli dømt etter valgresultatet.

– Jeg står her med rak rygg, med samme vurdereringer som jeg hadde for to år siden, elleve år siden, som jeg hadde i går, og til og med om ti år.

– Jeg står her med en følelse av stolthet.

Hun kommer til å fortsette som leder fram til en ny leder er på plass.

På pressekonferansen sier hun også at hun opplever at hun har gjort sin del og at det finnes flere krefter som ikke kommer til å la hatet vinne, ifølge Expressen.

Centerpartiet fikk 6,7 prosent oppslutning i søndagens valg og falt med 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 2018.

I denne perioden har Centerpartiet gått fra å delta i en borgerlig regjering til å være et støtteparti for Socialdemokraternas regjering.

Onsdag erklærte høyresiden valgseier etter thrilleren i Sverige. Leder for den blå blokken, Moderaternas leder Ulf Kristersson, blir etter alt å dømme nye statsminister i Sverige.

– Jeg starter nå arbeidet med å danne en ny effektiv regjering. En regjering for hele Sverige og for alle innbyggere, sa Kristersson.

Han skal samarbeide med det omstridte partiet Sverigedemokraterna, som fikk nest mest oppslutning i valget søndag.

Torsdag gikk Socialdemokraternas Magdalena Andersson formelt av som statsminister etter at hun erkjente nederlaget onsdag.