Annie Lööf går av: − Den hatefulle retorikken har påvirket beslutningen

Annie Lööf (39) går av som partileder i Centerpartiet etter 11 år som følge av nederlaget i det svenske valget.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Jeg står her i dag fordi jeg har en beskjed å gi. Jeg går av som Centerparti-leder, sier Lööf under en pressekonferanse torsdag.

39-åringen har vært Centerparti-leder siden 2011. Partiet gjorde det dårlig under valget, og Lööf sier det er naturlig å bli dømt etter valgresultatet.

– Jeg står her med rak rygg, med samme vurdereringer som jeg hadde for to år siden, elleve år siden, som jeg hadde i går, og til og med om ti år.

– Jeg står her med en følelse av stolthet.

Hun kommer til å fortsette som leder fram til en ny leder er på plass.

Høyresiden vant

Onsdag erklærte høyresiden valgseier etter thrilleren i Sverige. Leder for den blå blokken, Moderaternas leder Ulf Kristersson, blir etter alt å dømme nye statsminister i Sverige.

– Jeg starter nå arbeidet med å danne en ny effektiv regjering. En regjering for hele Sverige og for alle innbyggere, sa Kristersson.

Han skal samarbeide med det omstridte partiet Sverigedemokraterna, som fikk nest mest oppslutning i valget søndag.

Torsdag gikk Socialdemokraternas Magdalena Andersson formelt av som statsminister etter at hun erkjente nederlaget onsdag.

Lav oppslutning

Beslutning ble tatt onsdag. Lööf har vært en forholdsvis populær person, til tross for lav partioppslutning.

I Expressens tillitsmåling i begynnelsen av september hadde Löof tillit hos 30 prosent av velgerne.

Centerpartiet fikk 6,7 prosent oppslutning i søndagens valg og falt med 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 2018.

I denne perioden har Centerpartiet gått fra å delta i en borgerlig regjering til å være et støtteparti for Socialdemokraternas regjering.

Venstre-leder Guri Melby takker Lööf for innsatsen og sier hennes avgang er trist. Centerpartiet er Venstres søsterparti i Sverige.

– – Hun har vært en politiker med integritet som alltid har stått rakrygget for det hun tror på. Annie er en sann forkjemper for frihet, klima, likeverd og internasjonalt samarbeid. Hennes lederskap har vært til stor inspirasjon for meg. Jeg håper hun ikke forlater politikken for godt.

Hatmål

På pressekonferansen sier hun også at hun opplever at hun har gjort sin del og at det finnes flere krefter som ikke kommer til å la hatet vinne, ifølge Expressen.

I sommer kan hun ha vært mål for et terrorangrep på Gotland. En 42 år gammel høyreekstrem mann knivstakk og drepte den kjente svenske psykiateren Ing-Marie Wieselgren. Annie Lööf var 40 meter unna og skulle holde en pressekonferanse. Påtalemyndigheten tror hun kan ha vært målet.

På pressekonferansen sier hun at hatet mot hennes person har vært en del av beslutningen.

– Det er klart at den hatefulle retorikken som jeg har hatt med meg i så lang tid, spesielt nå på slutten, har påvirket beslutningen, sier Lööf.