RAZZIA: Ukrainske agenter slår til mot et kjent kloster i Kyiv. Huleklosteret ble innskrevet på Unescos verdensarvliste i 1990.

Ukrainsk razzia mot klostre: − Tror de er russiske agenter

Ukrainske agenter har slått til mot klostre – på jakt etter russiske spioner. Sikkerhetstjenesten har brukt løgndetektor for å finne mulige russervennlige geistlige.

– Mange ukrainere har helt siden 2014 hatt den oppfatning at den ortodokse kirken er russiske agenter, sier Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

De ukrainske etterretningsfolkene har hatt razzia mot tre klostre – og sjekket 350 kirkelige bygninger og 850 personer, melder Novaja Gazeta Europa.

De refererer til en pressemelding fra den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU, der de blant annet melder at de har brukt løgndetektor.

Det heter også at det i klostrene er funnet russisk propaganda og en større pengesum i kontanter.

– Selv om det lenge har vært mistanker mot kirken, er dette så vidt jeg vet første gang etterretningstjenesten har en aksjon, sier Ilmari Käihkö.

– Det kan ses på som en bekreftelse på at Ukraina tror at russerne bruker den ortodokse kirken som et maktmiddel.

TOPPMØTE: Vladimir Putin (t.h.) i samtale med patriark Kirill i den russiske påsken i 2022.

– Er du overrasket over razziaene?

– Nei! Ikke minst med tanke på at den russiske patriarken Kirill hele tiden har vært en støttespiller for Vladimir Putin under krigen. Han har ikke pratet som mye om religion, men mer om politikk. Kirill har blitt en politisk aktør i Russland. Det er en politisk dimensjon i det hele.

Sikkerhetstjenesten slo blant annet til mot huleklosteret i Kyiv. Klosteret er mer enn 1000 år gammelt og er et historisk senter for ortodoks kristendom.

Razziaen skal ha kommet som følge av at flere av de geistlige i klosteret skal ha uttalt seg prorussisk.

Emil Hilton Saggau, forsker i kirkestudier ved Lunds universitet, sier til VG at razziaen vil bli brukt av russisk propaganda.

– Razziaen tyder på at den ukrainske sikkerhetstjenesten har økt sin innsats mot den russiske kirke i Ukraina under metropolitt Onufrij, sier Saggau.

– Huleklosteret i Kyiv er et av de ti mest hellige klostre i den ortodokse verden, men samtidig av historiske grunner tett knyttet til Moskva. Denne lojaliteten er velkjent og er det er kanskje derfor sikkerhetstjenesten har et særlig blikk på dette og andre klostre.

GEISTLIGE: Patriark Kirill (t.v.) av Moskva møter lederen for den ukrainsk-ortodokse kirken Onufrij i 2015.

– Vi visste godt at de har holdt øye med dem, og det har vært mindre saker med munker og prester som har blitt beskyldt for russisk propaganda av det ukrainske stat. Det er likevel en eskalering når sikkerhetstjenesten ransaker klostrene. De må ha mer håndfaste beviser eller mistanker, sier Saggau til VG.

– Men er ikke klostre et sikkert sted?

– Historisk sett er klostre et sted der politi og militære ikke forfølger mennesker. De så vi ved Majdan-opprøret i Kyiv i 2013–2014 da demonstranter søkte ly fra politiet i klostrene i Kyiv. Det ser ut som at klostrene mister denne statusen i krigen, der russerne har bombet og ødelagt flere klostre, og nå ukrainerne ikke lengre oppfatter dem som hellige.

– Hvordan vil russerne reagere på razziaen?

– Det vil uten tvil brukes av den russiske kirken i Moskva som bevis for hvordan russere forfølges av den ukrainske stat. Det vil for mange russere og ukrainere også gi minner tilbake til kommunisttiden da klostrene var under overvåkning, munker ble forfulgt og det var razziaer ofte. Det vil russerne bruke i deres propaganda, sier Emil Hilton Saggau.