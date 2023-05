1 / 3 KOSTBAR AVSKJED: Dronning Elizabeth ble begravet 19. september i fjor, begravelsen kostet rundt 2,1 milliarder kroner. forrige neste fullskjerm KOSTBAR AVSKJED: Dronning Elizabeth ble begravet 19. september i fjor, begravelsen kostet rundt 2,1 milliarder kroner.

Så mye kostet dronning Elizabeths begravelse

Torsdag offentliggjorde den britiske regjeringen prislappen på dronning Elizabeths begravelse og relaterte eventer, melder nyhetsbyrået Reuters.

162 millioner pund er summen. Dette tilsvarer rundt 2,1 milliarder kroner.

Dronningen ble begravet den 19. september 2022, med 2000 mennesker til stede i Westminster Abbey.

Kongefamilier og omkring 500 statsledere var på plass.

Noe av de 2,1 milliardene gikk trolig til å finansiere den tunge sikkerheten. Et kontrollsenter, 10.000 politibetjenter og 36 kilometer med barrierer var nemlig på plass for å sikre at alt gikk etter planen.

Den 6. mai 2023 ble dronningens arvtager og sønn, kong Charles, kronet.

Prislappen for kroningen har enda ikke blitt offentliggjort, men det har blitt spådd at totalsummen ville ende på over én milliard kroner.

At store summer av skattebetalernes penger gikk til kroningen har blitt kritisert, og VG har intervjuet innbygger i London som samtidig slet med å skaffe mat.