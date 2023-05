Tørken i Spania rammer 60 prosent av landsbygda. Store avlinger har blitt ødelagt.

Bønder arrestert etter vannbruk

26 fruktbønder er arrestert i Spania for ulovlig bruk av vann.

Tørken og hetebølgen herjer over Sør-Europa og med det følger en rekke alvorlige konsekvenser som inntørkede innsjøer og vannmangel – men også ødelagt avlinger.

Spania er Europas største produsent av tropisk frukt. Produksjonen av den type råvare krever store mengder vann, noe som ikke går hånd i hånd med fravær av regn og rekordhøye temperaturer.

Politiet har nå, etter fire års etterforskning, avdekket skader på vannrør og ulovlig brønner i Axarquía-området i Andalucía. Området har vært rammet av tørke siden 2021 og har strenge vannrestriksjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag ble 26 fruktbønder arrestert. I tillegg er 44 andre personer under etterforskning, skriver CNN.

Spansk politi dokumenterer ulovlig vannrør i Sør-Spania.

De mistenkte blir etterforsket for blant annet å ha brukt offentlige vannressurser uten tillatelse. Det er ikke kjent om de arresterte er kommersielle dyrkere eller selvforsynte bønder.

ETTERFORSKER: I fire år har politiet etterforsket ulovlig vannbruk. Nå er 26 personer pågrepet.

Andalucía er sammen med Catalonia den regionen i landet som er hardest rammet av tørken.

En bonde Reuters har snakket med sier at han forventer at bare to prosent av produktene hans vil være egnet for salg i år på grunn av vannmangelen. I tillegg anslår avokadoprodusenter at produksjonen vil falle med 25 prosent i år.

Spanske myndigheter oppfordrer til stadig strengere regler for vannbruk i Andalucía, og innbyggere står overfor mangel på drikkevann, skriver Euronews. Den gjennomsnittlige vannbestanden i reservoarene på omtrent 25 prosent, ifølge det nasjonale værbyrået AEMET.

Regionen er også verdens viktigste område for produksjon av olivenolje samt en viktig kilde til frukt og grønnsaker for europeiske land.

Tørken har allerede ødelagt over 3,5 millioner hektar med avlinger over hele landet, og både flere husdyr og matproduksjon står i fare for å ikke greie seg gjennom tørken, skriver CNN.

