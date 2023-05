Masseskyting på kjøpesenter i Texas

Minst ni skal være skadet etter en masseskyting på et kjøpesenter i Texas.

Politiet i Allen i Texas har rykket ut til meldinger om masseskyting på et kjøpesenter.

Politiet ber folk om å holde seg unna området. Mange er skadet, blant dem flere barn melder Reuters.

En skytter skal være død på stedet, melder lokale medier som har opplysningene fra sheriffen i Collin fylke.

Den lokale brannsjefen opplyser til ABC-kanalen WFAA at ni er fraktet til sykehus.

CNN skriver at politiet gjennomsøkte området i jakten på en mulig skytter nummer to. Dette skjedde på grunn av vitnebeskrivelser, men det er ikke bekreftet at det skal finnes to gjerningspersoner.

Politiet tror de har kontroll på bilen gjerningsmannen kom i. Han var kledd i sort og hadde på seg militærbekledning.

Politisjefen sier at de tror gjerningspersonen handlet alene, skriver NTB.

Videobilder fra stedet viser politiet som jobber med å evakuere folk i grupper. Bildene har også vist blod på bakken og hvite laken over det som tilsynelatende er kropper utenfor en butikk.

Texas-guvernør Greg Abbott sier i en uttalelse at hans tanker er med folket i Allen etter det han kaller en ubeskrivelig tragedie. Abbott sier han har vært i kontakt med lokale myndigheter og tilbudt hjelp fra delstaten.

– Så flere lik

Det er spredt flere bilder og videoer som skal vise de grusomme scenene på senteret. Øyevitnet Fontayne Payton (35) forteller at hun var på en H&M-butikk da skytingen startet.

Da hun forlot butikken så hun flere lik, ifølge NTB.

– Jeg ber om at det ikke var barn, men det så ut som barn. Det knuste meg da jeg gikk ut og så det, sier han.