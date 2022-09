BEVEGET: Aktivist Masih Alinejad viser frem et bilde av en iransk kvinne som skal ha blitt drept mens hun deltok i en demonstrasjon.

Demonstrasjonene i Iran: − Iranske kvinner er rasende

Videoer av en 20 år gammel kvinne uten hijab ble delt på Twitter i helgen. Nå skal hun være blant minst 57 personene som er drept i voldsomme protestene.

Tusenvis av iranere har de siste dagene tatt til gatene i minst 40 byer over hele landet, i protest etter at det ble kjent at 22 år gamle Mahsa Amini døde i varetekt hos iransk politi.

Folk ha slutt på vold og diskriminering av kvinner og obligatorisk bruk av hijab. Den 22 år gamle kurdiske kvinnen ble erklært død tre dager etter at hun ble arrestert i Teheran for å ha båret hijaben på «feil måte».

Nå kan protestene ha fått et nytt tragisk symbol:

Ifølge Reuters ble 20 år gamle Hadis Najafi truffet med flere skudd i ansiktet etter å ha deltatt på en protest.

Videoer av Najafi mens hun deltok i protester i Karaj, 30 kilometer nordvest for Teheran, ble delt på Twitter i helgen. På videoen kan man se henne sette det blekede håret opp i en hestehale, uten hijab.

Nå skal hun være drept.

Søsteren til 20-åringen skal ha meldt ifra om dødsfallet til den politiske aktivisten og journalisten Masih Alinejad som i en årrekke har uttalt seg kritisk til det iranske regimet og de siste 12 årene har levd i eksil i USA. Hun delte nyheten på Twitter søndag:

– Iranske kvinner er rasende, sier Alinejad i et intervju med AP fredag.

Under intervjuet viste hun frem et bilde av en annen ung kvinne som skal ha blitt drept under en demonstrasjon.

Og det er ikke bare et hodeplagg de nå risikerer livene sine for – de demonstrerer mot et helt regime, sier Alinejad.

Søndag kveld la hun ut en video av det som skal være begravelsen til 20 åringen og beskriver den unge kvinnen som en omsorgsfull jente som elsket å danse.

SKJULT OPPRØR: Iranske demonstranter satte fyr på søppelbøtter og ble møtt med tåregass og arrestasjoner i hovedstaden Teheran under en protest for Mahsa Amini 21. september. Nå er flere savnet etter demonstrasjoner over hele landet.

Ifølge Iran Human Rights er 57 bekreftet drept. Fordi iranske myndigheter har stengt ned landets internett, kan antall dødsfall være underrapportert, melder Iran Human Rights.

– Trolig er det snakk om langt flere, sier den norsk-iranske aktivisten og landslagslegen Said Tutunchian til VG.

Nå frykter han for livet til folk som er ute på gatene og demonstrerer.

– Vi er veldig bekymret for alle som nå arresteres som omverdenen ikke får vite om, sier Said Tutunchian.

I tolv år har han og broren Ehsan Tutunchian formidlet informasjon til og fra det iranske folk via sosiale medier og andre kanaler. Informasjon som ikke er sensurert av iranske myndigheter.

– Hver dag mottar vi videoer og rapporter fra folk i Iran som viser hvordan regimet nå forsøker å slå ned på de fredelige protestene, sier Ehsan Tutunchian.

OPPLYSER: De norsk-iranske brødrene og legene Said og Ehsan Tutunchian har i en årrekke jobbet for at verden skal vite sannheten om Irans regime.

Vil vise besluttsomhet

Ifølge offisielle tall er minst 41 mennesker drept hittil, men menneskerettsgrupper mener altså at det reelle tallet er langt høyere.

1200 demonstranter har blitt arrestert, melder nyhetsbyrået Tasmin som siterer en sikkerhetsoffiser.

Irans president, Ebrahim Raisi sier via en statlig mediekanal at iranske myndigheter må «vise besluttsomhet mot de som motsetter seg landets sikkerhet og ro», skriver The Guardian.

I et forsøk på å stoppe protestene har iranske myndigheter stengt av internett i store deler av landet. De har også blokkert tilgangen til sosiale medier som Instagram og WhatsApp.

Tror på revolusjon

Said Tutunchian er bekymret. Samtidig ser de den store demonstrasjonsviljen som en ny mulighet for det iranske folks frihet.

– Demonstrasjonene savner sidestykke og kan være starten på regimets fall. Folk har fått nok, og de vil at verden skal se.

I videoer kan man se en tenåringsjente i Babol som nekter å kle seg i hijab. «Jeg er kledd anstendig nok», sier hun. I andre videoer brenner kvinner sjalene sine foran politiet. Unge menn kaster stener mot offentlige bygninger, mot busser og ambulanser som brukes til å forflytte regjeringssoldater.

– Denne modigheten er noe helt nytt. Folk i Iran står nå samlet, på tvers av minoriteter og folkeslag, sier Ehsan Tutunchian til VG.

Også iranske kjendiser gir nå sin støtte til de modige demonstrantene. Landslagsutøvere i Taekwondo, fekting og håndball trekker seg, mediepersonligheter og anerkjente professorer slutter i jobbene sine i protest.

Så faren bli torturert

Brødrene Tutunchian jobber begge som fastleger i Oslo og Ullensaker, Said er også lege for det norske kvinnelandslaget i fotball.

De kom til Norge som politiske flyktninger i 1992. Siden 2009 har de jobbet for å spre usensurert informasjon om hvordan folk i Iran har det under det iranske prestestyret.

Foreldrene kjempet for ytringsfrihet og likestilling da faren i 1982 ble arrestert og satt i fengsel sammen med familien.

– Vi ble fengslet sammen med foreldrene våre, jeg var to år, broren min bare noen måneder gammel. De torturerte faren min mens jeg så på i torturkammeret. Jeg husker ingen ting av det, sier Said Tutunchian.

I 1987 klarte faren å rømme fra Iran og fikk asyl i Norge. Fem år etter rømte moren og sønnene og ble gjenforent med faren i Tyrkia. I 1992 flyttet familien sammen til Norge.

Vil at Norge skal våge

Stortingspresident Masud Gharahkhani, som selv har iranske røtter, reagerte offentlig på nyheten om at Mahsa Amini døde med flere uttalelser på Twitter:

«Når et diktatur føler presset fra folket sitt, hva vil diktaturet gjøre? De vil filtrere internett og prøve å slå ned protestene», skrev han.

Det er Ehsan Tutunchian glad for og etterlyser flere politiske stemmer:

– Norske politikere har tatt avstand fra Russlands invasjon av Ukraina, nå må de vise at de tar avstand fra det iranske regimets undertrykkingen av det iranske folk.

Fredag fikk de vite at en slektning av dem er drept, og at broren hans igjen er savnet.