Støre: − Forsvaret vil være mer til stede og synlige

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyser at sikkerheten ved norske olje- og gassanlegg er ytterligere styrket.

Info Fire punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer (eksperter på jordskjelv) registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

OBS: Ingen av rørledningene var i drift. Nord Stream 2 kom aldri i drift på grunn av krigen, og russerne har stoppet leveringen av gass gjennom Nord Stream 1. Vis mer

– Informasjon vi har fått i dag styrker ytterligere antagelsene om at skadene skyldes en villet handling, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre utdyper at informasjonen som har styrket teorien dreier seg om summen av informasjon fra nabolandene, etterretning og eksperter.

– Dette har skapt en svært alvorlig situasjon, selvfølgelig umiddelbart som en stor lekkasje i Østersjøen til alt som er følger av en slik hendelse, sier Støre.

Han peker på at den mulig aksjonen skjer med et bakteppe av energikrise og krig i Europa.

Støre opplyser at han har kontakt med nordiske og tyske myndigheter, i tillegg til Nato. Saken blir onsdag drøftet i Natos råd.

– Vi er bevisst vår vårt særskilte ansvar for å ivareta sikkerheten på norsk sokkel som Europas største gassleverandør, sier Støre.

Han sier at det ikke er noen skjerpet trussel mot Norge, men at regjeringen har skjerpet beredskapen allerede siden starten av krigen i Ukraina. Etter lekkasjen og den antatte sabotasjen mot Nord Stream, er den ytterligere styrket.

– Selskapene på norsk sokkel har i utgangspunktet ansar for sikkerheten. De samarbeider tett med nasjonale sikkerhetsmyndigheter som politi og forsvar, sier Støre.

Han understreker at sikkerheten er høy.

Politiet har styrket tiltakene for å sikre sikkerheten.

– I etterkant av det som skjedde i Østersjøen vil Forsvaret være mer til stede og synlige i områdene rundt våre olje- og gassinstallasjoner, sier Støre.

Det kan handle om mer vakthold, følge med på sjøen i luften og i vann og følge med på nettet.

– Det som har skjedd i Østersjøen er svært alvorlig. Jeg forstår at folk blir urolige for hvilke konsekvenser det kan ha. Vi har ikke noen indikasjoner på at det er direkte trusler mot Norge, sier Støre.

FØLGER OPP: Politiet utenfor Kollsnes, et prosessanlegg for gass i Øygarden onsdag.

VG fikk tidligere onsdag opplyst at Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen skal ha et hemmelig hastemøte om gasslekkasjen klokken 16.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) deltar på møtet.