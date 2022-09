VIL SENDE FLERE: Vladimir Putin på en kransnedleggelse 9. mai, da 77 års dagen for seieren i andre verdenskrig ble markert.

Russere vil protestere: − Hva skal de dø for?

En russisk organisasjon ber russere ta til gatene og protestere mot at president Vladimir Putin vil sende flere soldater til krigen i Ukraina.

Allerede onsdag kveld skal det være protester i sentrum av store byer, heter det i en melding på Twitter fra organisasjonen «Vesna».

Det er en reaksjon på at president Vladimir Putin onsdag morgen kunngjorde delvis mobilisering, noe som ifølge forsvarsministeren vil gi 300.000 soldater.

– Tusenvis av russiske menn – våre fedre, brødre og ektemenn – vil bli kastet i krigens kjøttkvern. Hva skal de dø for? Hva vil mødre og barn felle tårer for?» heter det i appellen fra organisasjonen.

RUSSISKE TOPPER: President Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu fotografert midt i august.

Ikke i Kreml-media

Oppfordringen fra «Vesna» er ikke omtalt i de Kreml-kontrollerte mediene - men derimot i de uavhengige mediene, som alle opererer fra utlandet.

Samtidig fremkommer det at google-søket «hvordan brekke armen?» har økt kraftig i Russland siden Putin kom med sin tale onsdag morgen.

– Vi ser på sosiale medier at det planlegges protester blant russerne, sier Inna Sangadzhieva i den norske Helsingforskomiteen til VG.

– Hvorfor kommer dette nå?

– Til nå har den tause majoritet av russere sittet foran TV-en og sett krigen på avstand. Nå kommer krigen inn i hjemmene til dem.

– Hvordan?

– Ved at deres sønner og ektemenn nå kan bli innkalt som soldater i krigen.

Ventet reaksjoner

– Putin-regimet har vært redde for å gjøre dette, men det har gått så dårlig i krigen at de nå er tvunget til å innføre delvis mobilisering. De kunne ha gjort det for lenge siden, men har hele tiden visst at det vil bli negative reaksjoner - og har derfor ventet i det lengste. Men samtidig har det vært en snikende mobilisering ved at det har vært forsøkt å hente inn soldater via arbeidsplasser, gjennom vernepliktskontorer, såkalte hodejegere, i fengsler og straffekolonier og lokalt i de ulike regionene, sier Inna Sangadzhieva.

– Hvordan vil eventuelle protester onsdag kveld bli møtt?

– Protestene i vinter og vår ble møtt med jernhånd, men det er ikke gitt at det samme vil skje nå. Blant annet fordi det er misnøye blant mange av landets 2,7 millioner «siloviki» - de ansatte i Rosgvardia, etterretning, militæret, politiet og så videre. De vil heller ikke dø i denne krigen.

I alt 16.437 mennesker har blitt pågrepet for å ha protestert mot krigen, melder den uavhengige nettsiden OVD-info. Men nesten all protesten mot krigen skjedde rett etter at Putin hadde satt i gang «spesialoperasjonen» den 24. februar.

TIL GATENE: En organisasjon som kaller seg «Vesna» melder på Twitter at det onsdag kveld skal det være protester i sentrum av store, russiske byer. Her fra den røde plass i Moskva i dag.

«Ubegrenset»

Lederen for menneskerettighetsgruppen «Agora», Pavel Tsjikov, mener at dekretet fra president Putin er formulert på en måte som gjør det mulig å mobilisere et «ubegrenset» antall soldater, melder Mediazona.

– Mekanismen vil være som følger: Forsvarsdepartementet vil lage kvoter for mobilisering fra hver region i Russland. Guvernørene vil være ansvarlige for gjennomføringen, sier Tsjikov.

– Sjojgu anslår 300.000 mennesker. Hvis det trengs mer, tillater dekretet mobilisering av et ubegrenset antall vernepliktige, hevder Tsjikov.

Han legger til at den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov nok visste hva han sa da han sist uke uttalte at «hver region bør stille minst tusen frivillige soldater». Det er drøyt 80 regioner i Russland.

Politikere i Dumaen og Føderasjonsrådet, de to kamrene i det russiske parlamentet, er ikke omfattet av mobiliseringen, melder nyhetsbyrået RIA.

Rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Mykhailo Podoljak, mener at Russlands mobilisering vil bli upopulær blant russerne. Han skriver ironisk på Twitter:

– Alt går etter planen, ikke sant?