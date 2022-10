Norge skal delta i nytt rakettskjold-program

BRUSSEL (VG) Norge er ett av 14 Nato-land som nå går sammen om å utvikle et eget europeisk system som skal sikre bedre luftverndekning i Europa.

Publisert: Nå nettopp

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har undertegnet en intensjonsavtale om dette i Brussel torsdag, opplyser Forsvarsdepartementet.

Initiativet kommer fra Tyskland.

– Fra norsk side støtter vi initiativ som øker alliansens samlede evne. Vi setter pris på dette viktige tyske initiativet som har som mål å styrke NATOs integrerte luft- og missilforsvar, sier Gram i en pressemelding.

Sa nei i 2019

Forsvarsdepartementet presiserer at dette er et helt nytt system.

Norge sa så sent som i 2019 nei til å delta i Natos rakettskjold, «Ballistic Missile Defence». Bakgrunnen da var at man ikke ville øke spenningen mellom Norge og Russland.

– Fra et nasjonalt perspektiv ses initiativet også med utgangspunkt i at vi fra norsk side har utviklet og vi opererer NASAMS. Systemet er i operativ drift i mange land og det foreligger planer for å videreutvikle dette systemet, i tett samarbeid med nære allierte, sier forsvarsministeren.

Peker på Russland

Nato opplyser at målet er å lage et europeisk luftvern og missilforsvarssystem gjennom felles innkjøp av luftvernmateriell og missiler, mellom europeiske land.

– Dette bidraget er enda viktigere i dag, når vi ser de hensynsløse og vilkårlige missil-angrepene fra Russland i Ukraina, som dreper sivile og ødelegger kritisk infrastruktur, sier Natos visegeneralsekretær Mircea Geoană i en uttalelse.

Kandidatlandet Finland er partnerland nummer 15 i avtalen, som ble offentliggjort i Brussel torsdag.