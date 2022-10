Han er gift med en styrtrik

indisk teknologiarving. Han bidro sterkt til Boris Johnsons fall da han i sommer trakk seg som finansminister. Og han tapte nylig statsministerkampen

mot det som ble Storbritannias kortest sittende regjeringssjef.

Nå blir mangemilliardæren Rishi Sunak

britenes første ikke-hvite statsminister.

Rishi Sunak blir statsminister i Storbritannia

Det ble klart etter at han mandag var den eneste som fikk støtte av 100 av De konservatives parlamentsmedlemmer i kampen om å bli partiets nye leder.

Penny Mordaunt nådde ikke den kravgrensen. Dermed trakk Mordaunt sitt kandidatur, og sier i en uttalelse at hun nå støtter Sunak.

– Vi har nå valgt vår neste statsminister. Det er en historisk avgjørelse og viser nok en gang mangfoldet og talentet i vårt parti. Rishi har min fulle støtte, skriver Mordaunt.

Boris Johnson, som først sa han ville stille, trakk seg søndag.

Og som leder av det største partiet i parlamentet blir Sunak automatisk også statsminister. Trolig vil mannen som av allierte blir beskrevet som «plattfri», «rolig» og «organisert», bli tatt i ed av kong Charles i løpet av få dager.

Bank- og finans

42 år gamle Sunak blir den yngste statsministeren siden Robert Jenkinson, også kjent som Lord Liverpool, fikk jobben da han var like gammel helt tilbake i 1812.

Det skjer syv år etter at Sunak ble valgt inn i parlamentet som representant for Richmond, et valgdistrikt i Yorkshire, nord i England.

Før den tid jobbet mannen, som studerte filosofi, politikk og økonomi på det prestisjetunge Oxford-universitetet innen bank- og finansverden.

Den bakgrunnen var trolig avgjørende da Boris Johnson tok ham inn som statssekretær i finansdepartementet etter å ha vunnet valget i 2019. En jobb han bare hadde et drøyt halvår før han ble forfremmet til finansminister februar året etter.

NY STATSMINISTER: Rishi Sunak.

Men han var likevel en del av en regjering som fikk enorme mengder corona-kritikk. Eller mer konkret: kritikk for at en rekke regjeringsmedlemmer, inkludert statsministeren, brøt reglene de selv hadde laget da det ble arrangert fester i regjeringslokalene mens landet var nedstengt.

Trakk seg fra regjeringen

Til slutt ble presset mot statsminister Boris Johnson så stort at enkelte av hans nærmeste ikke lenger så seg tjent med å være en del av hans regjering. 5. juli var Sunak sammen med helseminister Sajid Javid de to første som forlot Johnson, og sa de ikke lenger hadde tillit til sin egen sjef.

– Innbyggerne forventer med rette at det blir styrt på skikkelig vis, kompetent og seriøst. Jeg innser at dette kan bli min siste ministerpost, men jeg mener at dette er standarder det er verdt å kjempe for, og det er derfor jeg går av, skriver han videre, skrev Sunak i sitt brev til Johnson.

READY FOR RISHI: Tilhengere av Rishi Sunak med plakater som sier de er klare for ham. Kona Akshata Murthy er i midten og moren Usha Sunak til høyre.

Da Sunak og Javid trakk seg utløste det et skred av avganger fra regjeringsapparatet til Johnson, og bare to dager senere måtte han erkjenne at hans tid var over.

Johnson lovde å gå av så snart partiet hadde valgt en ny leder. Den kampen kastet Sunak seg rask inn i. Lenge var han også favoritt til å vinne, men måtte altså til slutt se seg slått på målstreken av Liz Truss.

Tar jobben til sin overkvinne

Og trolig er det samme årsak som gjorde at han ble slått den gangen som gjør at han vinner nå: nemlig hans advarsler om en kommende høy inflasjon og hans konservative skattepolitikk.

Etter at Tross gikk på trynet med sine finanspolitiske vinglinger og ønsker om skatteletter i en tid med høy inflasjon har hans presise vurderinger åpnet veien til Downing Street.

– Det er klart at mange tenker nå at han hadde rett og Truss hadde feil, sa Jill Rutter ved den London-baserte tenketanken Institute for Government til New York Times i helgen.

Og nå skal altså overta jobben til kvinnen han tapte mot i september. Kvinnen som ble tidenes kortest sittende statsminister med bare 45 dager i Downing Street.

Betalte ikke skatt

Hvor lenge innvandrersønnen fra Southampton blir i jobben gjenstår å se.

Det som er sikkert er at Sunak, som er hindu, nå blir den første statsministeren i Storbritannia som ikke er hvit. Hans foreldre var født i henholdsvis Kenya og Tanzania, mens deres foreldre igjen var opprinnelig fra India og Pakistan.

Fra India kommer også Sunaks kone, motedesigneren Akshata Murty, som han møtte da de begge studerte ved det velrenomerte Stanford-universitetet i California, USA.

Murty er datteren av en av Indias rikeste menn og grunnleggeren av et svært suksessrikt indisk teknologiselskap. Hun eier selv aksjer i selskapet. I april i år ble de verdsatt til rundt 8,4 milliarder kroner.

NY ADRESSE: Downing Street nr. 10 blir Rishi Sunaks nye adresse i tiden fremover.

Disse verdiene skapte tidligere i år trøbbel for ekteparet. Murty betalte nemlig ikke skatt til Storbritannia på verdiene sine i utlandet. Noe hun ifølge loven ikke må gjøre fordi hun har oppgitt et annet land som sitt permanente hjemsted.

Gigaformue

Kritikken lot likevel ikke vente på seg fra de mange som mente det var en skandale at finansministerens kone utnyttet et slikt smutthull i skatteloven. Kritikken førte til at hun gjorde endringer i sin status, som nå gjør at hun må betale skatt også for verdiene hun tjener utenfor Storbritannia.

– Jeg vil ikke være en forstyrrelse for min mann, uttalte hun i april.

Penger har ekteparet, som har to barn sammen, uansett i bøtter og spann. I 2013 startet de sågar et eierfond som satser på investering i oppstartsselskaper, men da Sunak stilte til valg i 2015 overførte han sine eierandel i selskapet til kona.

FAMILIE: Rishi Sunak og kona Akshata Murthy sammen med døtrene Anoushka og Krishna under et valgkampmøte i sommer.

Sunak eier også et annet selskap som er registrert i skatteparadiset Cayman Island. Et sted hvor det er ekstremt liten åpenhet rundt hvor penger kommer fra og hvor de går.

Sunak og familiens private gigaformue (til sammen skal de være verdt nærmere ni millarder kroner), hans privatskolebakgrunn, designerdresser og «smarte» kaffikopp til tusenvis av kroner har ført til kritikk om at han ikke har forutsetninger for å forstå de tøffe tidene mange briter nå møter i en kombinasjon av Brexit - som Sunak var tilhenger av -, effektene av coronapandemien og en stadig stigende inflasjon.

Nå er det uansett han som skal ta det britiske folk gjennom denne perioden. Ifølge Jill Rutter står han overfor en ekstremt krevende jobb når han skal balansere kravene fra et konservativt parti med svært variable ønsker og den økonomisk vanskelige situasjonen landet befinner seg i.

– Det vil kreve en svært dyktig politiker for å navigere seg gjennom dette. Det store spørsmålet er om Rishi Sunak er dyktig nok? spør Rutter.