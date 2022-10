ELEKTRISK STOL: Sayragul Sauytbay (47) beskrev omfattende tortur i kinesisk fangenskap.

Forteller om tortur i Kinas interneringsleirer: − Vi kunne høre skrik fra det svarte rommet 24 timer i døgnet

Fortellinger om fengsling, voldtekt og tvangsmedisinering for å steriliseres. Mandag stilte uiguriske kvinner på Stortinget for å fortelle sine historier fra Kina.

– En natt i januar 2017 ble jeg arrestert av kinesisk politi i mitt eget hjem. Jeg ble banket opp og ført bort.

Den uiguriske kvinnen Sayragul Sauytbay (47) starter sin historie med klar og rolig stemme.

Mandag formiddag sto hun og tre andre uigurer på en talerstol i et loftsrom i et sidebygg i Stortinget for å fortelle norske politikere sitt vitnesbyrd fra masseinterneringsleire i Xinjang-provinsen i Kina.

Sauytbay beskriver en leir med 2500 fengslede mennesker fra uigur-minoriteten, der den yngste var 13 år og den eldste var 84 år. Alle var barbert på hodet, gikk med lenker og var kameraovervåket til enhver tid.

– Leiren hadde et spesielt fryktet rom, kalt «Det svarte rommet». Der opplevde vi alle former for tortur. Jeg satt på en elektrisk stol og ble utsatt for tortur med strøm. Jeg mistet bevisstheten og var sikker på at jeg skulle dø, sier hun.

Info Bakgrunn: Kinas behandling av uigurer Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller «uiguriske separatister». De hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror.

Uigurene i Xinjiang lever under strenge forordninger fra kinesiske myndigheter. Siden 2014 har myndighetenes bruk av interneringsleirer og overvåkning av uigurene vært kritisert av flere land. Siden 2017 er det blitt tydelig for verdenssamfunnet at det foregår en massefengsling av muslimske kinesere i Xinjiang, der det bor til sammen tolv millioner muslimer.

En FN-kommisjon konkluderte i 2018 med at opp mot én million mennesker holdes i «antiterrorleirer», mens ytterligere to millioner blir holdt fanget i interneringsleirer for « politisk og kulturell indoktrinering ». Kilde: VG/NTB/Store Norske Leksikon Vis mer

Påstander fra uigurer om tortur, medisinsk tvangsbehandling og seksualisert vold er troverdige, konkluderte FN i en rapport tidligere denne høsten.

Kina har imidlertid kalt rapporten «en løgn», og den kinesiske ambassaden avviser påstandene. De fire uigurene som var invitert til Stortinget er «ikke troverdige» og deres beskrivelser er «feilaktige», formidlet ambassaden til VG fredag. Les mer av ambassadens svar lenger ned i artikkelen.

Det Sayutbay forteller i Oslo mandag, får flere i salen i Stortinget til å bryte ut i gråt.

– Hele tiden ble kvinnelige fanger utsatt for voldtekt. En dag ble vi satt i en kø i en stor sal, der politiet gjengvoldtok kvinner i påsyn av alle oss andre.

– Vi kunne høre skrik fra «Det svarte rommet» 24 timer i døgnet.

I 2018 klarte Sayutbay å flykte, og i 2019 kom hun til Sverige der hun nå bor.

«NUMMER 9»: Gulbahar Haitiwaji sier at hun og de andre fangene bare ble omtalt med nummer.

Forteller om sterilisering

Uiguriske Gulbahar Haitiwaji (56) har vært bosatt i Frankrike siden 2006, men under et besøk tilbake til hjemlandet i 2016 ble også hun pågrepet, forteller hun de norske politikerne.

Under mandagens stortingshøring sa hun at hun ble beskyldt for å ha «samlet mennesker med hensikt å ødelegge ro og orden i samfunnet».

Hun ble fratatt pass, kroppsskannet, fikk en svart hette over hodet og lenket fast på armer og ben, forteller hun. Så ble hun plassert i en celle som var ment for ni personer, der det til enhver tid var mellom 30 til 40 andre fanger.

– Vi kvinner fikk alle en injeksjon som fangevokterne hevdet var mot forkjølelse. Resultatet var at menstruasjonen stoppet opp og kvinner mistet fertiliteten, sier hun.

Info FN hevder beskrivelsene er troverdige I en omfattende rapport publisert av FN den 31. august, kommer det en rekke beskrivelser fra interneringsleirene. Her er noen av funnene i rapporten: Kina har begått alvorlige brudd på menneskerettighetene i sin «antiterror- og anti-ekstremismekampanje».

Påstander om systematisk bruk av tortur og mishandling, inkludert medisinsk tvangsbehandling og ugunstige forhold ved internering, er troverdige.

Påstandene om seksualisert og kjønnsbasert vold er troverdige.

Rapporten nevner ikke folkemord. USA har tidligere anklagd Kina for folkemord på uigurer. Vis mer

Gulbahar sier hun og de andre fangene kun ble omtalt med nummer. Hun var «Nummer 9».

I august 2019 fikk hun passet sitt tilbake og beskjed om at hun kunne reise tilbake til Frankrike. Hun skal ha fått klar beskjed om at hvis hun fortalte noen om leirene, så ville det «få alvorlige konsekvenser for hennes familie i Kina».

– Først var jeg livredd for familien, men etter hvert bestemte jeg meg for å fortelle, sier hun.

Gulbahar har siden ikke klart å nå familien sin. Hun aner ikke om de fortsatt er i live.

TVANGSOPERERT: Kalibinuer Sidike forteller at hun ble sterilisert av kinesiske myndigheter.

Kalibinuer Sidike (53) forteller at hun ble pågrepet i 2018. I den andre leiren hun kom til, hevder hun at det der var mange tusen kvinner i et gigantisk bygg på seks etasjer.

– Politi og militæret hold vakt, og var bevæpnet som om de skulle i krig. Vi ble barbert på hodet og hadde lite håp om å overleve, sier hun.

Hver mandag skal de ha fått utlevert medisinen som gjorde at de aldri fikk menstruasjon igjen. Sidike slapp heller ikke unna, forteller hun.

– I mars 2019 ble jeg tatt med til et sykehus, tvangsoperert og sterilisert.

Til slutt klarte Sidikes datter, som bodde i Nederland, å sørge for at moren ble sluppet ut. Hennes mann måtte bli værende. Han er fortsatt fengslet, sier hun.

TVUNGET TIL SKYLD: Omar Bekri (46) vitnet også under høringen mandag. Myndighetene hadde en klargjort liste med forbrytelser han ble tvunget til å skrive under på, under tortur.

Kinas ambassade: Hevder vitnene ikke har troverdighet

VG var før helgen i kontakt med Kinas ambassade i Norge om mandagens høring. Da skrev de til VG at de inviterte uigurene ifølge dem «ikke er troverdige» og at deres beskrivelser er «feilaktige».

Videre skrev ambassaden til VG at FN-rapporten som går langt i å antyde at Kina står bak grove menneskerettighetsbrudd i deres behandling av uigurene, er «komplett ulovlig» og feilaktig.

VG har stilt nye spørsmål til ambassaden mandag, men har foreløpig ikke fått svar.

RYSTET: Venstres Guri Melby sammen med Sayragul Sauytbay etter høringen.

Norske politikere rystet

Etter vitnesbyrdene deltok Kina-forsker Adrian Zenz også under høringen.

– Det finnes ikke bevis for betydelige massedrap av uigurer utført av kinesiske myndigheter, men å hindre fødsler hos en minoritet er også en del av folkemord-begrepet, sa han under høringen.

Norske politikere som deltok var sterkt preget av det de hørte.

– Dette er mennesker som er tatt til fange uten lov og dom. De blir utsatt for de mest grufulle overgrep, de bærer med seg traumer de aldri vil bli kvitt. Det er ingen tvil om at vi må gjøre det vi kan for å stille opp for disse menneskene, sier Venstre-leder Guri Melby.

MDGs Rasmus Hansson sier beretningene gjør at Stortinget må ta affære.

– Det gjør en forskjell å møte folk ansiktet til ansikt, og ikke bare få disse historiene på behagelig distanse. Dette kan vi ikke tie stille om. Vi kan ikke sitte stille å la dette passere av politiske eller økonomiske makelighetshensyn. Nå vet vi nok, og vi skal gjøre alt vi kan for at Stortinget skal si klarere fra, sier han.

VITNER SAMLET: Uigurene ble fløyet til Norge fra deres nåværende bosteder rundt om i Europa, i anledning høringen på Stortinget.

– Dette skjer nå, mens vi sitter her. Jeg kjenner på at vi som har vært så redd for konsekvensene av å omtale dette, det er kanskje noen kroner og omdømme, men her er det et helt folk som er rammet. Flere millioner barn kommer ikke til å bli født, som følge av denne behandlingen, sier KrFs Dag-Inge Ulstein.